Як все буде в цьому році?

Закінчився черговий опалювальний сезон. На рахунках у людей, попри зменшення соціальних норм, залишаються кошти невикористаної субсидії. (Нагадаємо, що у 2014 році соціальний норматив для індивідуального опалення природним газом складав 7 м3 на 1 кв.м житлової площі.
Вже з травня 2016 року держава зменшила його до 5,5 м3. А з 1 травня 2017 року, відповідно до Постанови Кабміну, соціальна норма знову зменшиться і становитиме 5 м3 на 1 кв. м житла. У той же час на 25% підвищуються коригувальні коефіцієнти для індивідуального опалення для будівель на 3 і більше поверхів. Нормативи на електричну енергію для індивідуального опалення з 1 травня теж знизяться з 65 кВт·год до 51 кВт·год на 1 кв.м опалювальної площі.
Як буде в цьому році - чи повертатимуться домогосподарством гроші державі за зекономлені газ, воду, електроенергію, чи залишаться на рахунках споживача? Запитуємо про це у начальника відділу грошових виплат і компенсацій управління соцзахисту населення РДА Тетяни Биховець.
Як і в минулому році, відповідно до п.15 Положення «Про порядок призначення і надання населенню субсидій», після закінчення опалювального сезону частина невикористаних сум субсидії, через економне споживання, залишиться на рахунках у споживачів, а решта повернеться до держбюджету. Лише за умови, що газ і електроенергія використовувалася для індивідуального опалення приміщень, населенню залишиться сума, еквівалентна вартості 100 м3 природного газу та 150 кВт/год. електроенергії відповідно. (Тарифи на енергоносії для цього розрахунку беруться станом на 1 травня нового неопалювального сезону). Ця сума може бути використана для зарахування як оплата послуг, у тому числі обов`язкової частки платежу домогосподарства, на наступні розрахункові періоди. Невикористана субсидія на відшкодування витрат за централізоване опалення повертається до бюджету в повному обсязі.
– Тетяно Миколаївно, скільки людей на Сновщині користується субсидією?
– За опалювальний період 2016-2017 рр. у районі субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримували 4609 сімей.
– Чи буде здійснено перерахунок субсидій за квітень після закінчення опалювального сезону?
Так, цей перерахунок буде зроблено обов`язково, причому без звернень громадян. Якщо потрібні повідомлення про це у паперовому вигляді, їх кожен може отримати в нашому управлінні. До речі, ми вже розпочали призначення субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу на 2017 рік. Норма для одного домогосподарства – 2 тонни вугілля, розрахункова вартість якого становить 2162 грн. за одну тонну. Норма кількості балонів на рік складає: 2 балони на рік на 1-2 особи, 3 балони на рік – на 3-4 особи і 4 балони – на 5 та більше осіб. Вартість балону скрапленого газу для розрахунку субсидій - 216,20 грн.
– У зв’язку з нововведенням у газовому господарстві (планується розділити оплату за сам газ і за його розподіл), чи зміниться нарахування субсидій?
- Якщо до нового опалювального сезону не внесуть зміни в законодавство, то нараховувати субсидію ми зможемо тільки на газ як паливо. На послуги з розподілу газу субсидія не надається. (Але, як стало відомо 4 квітня, Нацкомісія з держрегулювання енергетики і комунальних послуг має намір відстрочити введення абонентської плати за газ як мінімум на 3 місяці. – Авт.)
Судячи з вищезазначеного та з того, що до 3200 грн підвищилася мінімальна заробітна плата, наступного року, мабуть, суттєво зменшаться і розміри субсидій. Адже вона нараховується, виходячи з сукупного доходу сім`ї.
Разом з тим останнім часом активно заговорили про монетизацію субсидій. У Кабміні впевнені: якщо гроші на «комуналку» видавати «на руки» українцям, то в них буде стимул для економії. Наприклад, у Львові з 1 липня за ініціативи місцевої влади розпочнуть експеримент зі скасуванням безкоштовного проїзду для пільговиків. Натомість їм видадуть певну суму в гривнях, щоб вони самі вирішували – витрачати кошти на проїзд чи на щось інше.
Лариса МАРТИНЕНКО
Вже з травня 2016 року держава зменшила його до 5,5 м3. А з 1 травня 2017 року, відповідно до Постанови Кабміну, соціальна норма знову зменшиться і становитиме 5 м3 на 1 кв. м житла. У той же час на 25% підвищуються коригувальні коефіцієнти для індивідуального опалення для будівель на 3 і більше поверхів. Нормативи на електричну енергію для індивідуального опалення з 1 травня теж знизяться з 65 кВт·год до 51 кВт·год на 1 кв.м опалювальної площі.
Як буде в цьому році - чи повертатимуться домогосподарством гроші державі за зекономлені газ, воду, електроенергію, чи залишаться на рахунках споживача? Запитуємо про це у начальника відділу грошових виплат і компенсацій управління соцзахисту населення РДА Тетяни Биховець.
Як і в минулому році, відповідно до п.15 Положення «Про порядок призначення і надання населенню субсидій», після закінчення опалювального сезону частина невикористаних сум субсидії, через економне споживання, залишиться на рахунках у споживачів, а решта повернеться до держбюджету. Лише за умови, що газ і електроенергія використовувалася для індивідуального опалення приміщень, населенню залишиться сума, еквівалентна вартості 100 м3 природного газу та 150 кВт/год. електроенергії відповідно. (Тарифи на енергоносії для цього розрахунку беруться станом на 1 травня нового неопалювального сезону). Ця сума може бути використана для зарахування як оплата послуг, у тому числі обов`язкової частки платежу домогосподарства, на наступні розрахункові періоди. Невикористана субсидія на відшкодування витрат за централізоване опалення повертається до бюджету в повному обсязі.
– Тетяно Миколаївно, скільки людей на Сновщині користується субсидією?
– За опалювальний період 2016-2017 рр. у районі субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримували 4609 сімей.
– Чи буде здійснено перерахунок субсидій за квітень після закінчення опалювального сезону?
Так, цей перерахунок буде зроблено обов`язково, причому без звернень громадян. Якщо потрібні повідомлення про це у паперовому вигляді, їх кожен може отримати в нашому управлінні. До речі, ми вже розпочали призначення субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу на 2017 рік. Норма для одного домогосподарства – 2 тонни вугілля, розрахункова вартість якого становить 2162 грн. за одну тонну. Норма кількості балонів на рік складає: 2 балони на рік на 1-2 особи, 3 балони на рік – на 3-4 особи і 4 балони – на 5 та більше осіб. Вартість балону скрапленого газу для розрахунку субсидій - 216,20 грн.
– У зв’язку з нововведенням у газовому господарстві (планується розділити оплату за сам газ і за його розподіл), чи зміниться нарахування субсидій?
- Якщо до нового опалювального сезону не внесуть зміни в законодавство, то нараховувати субсидію ми зможемо тільки на газ як паливо. На послуги з розподілу газу субсидія не надається. (Але, як стало відомо 4 квітня, Нацкомісія з держрегулювання енергетики і комунальних послуг має намір відстрочити введення абонентської плати за газ як мінімум на 3 місяці. – Авт.)
Судячи з вищезазначеного та з того, що до 3200 грн підвищилася мінімальна заробітна плата, наступного року, мабуть, суттєво зменшаться і розміри субсидій. Адже вона нараховується, виходячи з сукупного доходу сім`ї.
Разом з тим останнім часом активно заговорили про монетизацію субсидій. У Кабміні впевнені: якщо гроші на «комуналку» видавати «на руки» українцям, то в них буде стимул для економії. Наприклад, у Львові з 1 липня за ініціативи місцевої влади розпочнуть експеримент зі скасуванням безкоштовного проїзду для пільговиків. Натомість їм видадуть певну суму в гривнях, щоб вони самі вирішували – витрачати кошти на проїзд чи на щось інше.
Лариса МАРТИНЕНКО
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