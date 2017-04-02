воскресенье, 2 апреля 2017 г.

Перемогли дружба й позитив

Новим головою обласної організації НСЖУ став Олександр Назаренко
Минулої п’ятниці в Чернігові проходила обласна звітно-виборна конференція журналістів, на якій звітував нинішній їхній очільник, керівник  ОДТРК «Сівер-центр»  Анатолій Тютюнник.
Він чесно зізнався,  що недопрацював і, як чудовий журналіст  і відповідальна людина, запропонував на цю посаду іншу кандидатуру.  У повен зріст на підтримку свого колеги Олександра Назаренка стали редактори  районок, які озвучили думку, що лише його бачать наразі на цій посаді, що лише він для  них є досяжним і потрібним. Їхню думку підтримали  майже всі учасники зібрання і підняли свої руки за молодість, ініціативу, професіоналізм, новації,  за О.В. Назаренка. Вітаємо Вас, колего, сподіваємось на зміцнення наших лав, відродження спілчанських традицій й активну діяльність.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Автор: на
Ярлыки:

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