У Смяч треба завклуб

Події навколо Смяцького клубу продовжують розвиватися.
На часі нова проблема: де знайти наступного керівника, оскільки попередній розрахувався. Вимоги дуже прості: ця людина має володіти творчими здібностями, мати освіту не нижчу середньої. Всі подробиці умов прийому вам розкажуть у відділі культури РДА за тел. 2-14-97.
На часі нова проблема: де знайти наступного керівника, оскільки попередній розрахувався. Вимоги дуже прості: ця людина має володіти творчими здібностями, мати освіту не нижчу середньої. Всі подробиці умов прийому вам розкажуть у відділі культури РДА за тел. 2-14-97.
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