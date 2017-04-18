вторник, 18 апреля 2017 г.

У Смяч треба завклуб

Події навколо Смяцького клубу продовжують розвиватися.
На часі нова проблема: де знайти наступного керівника, оскільки попередній розрахувався. Вимоги дуже прості: ця людина має володіти творчими здібностями, мати освіту не нижчу середньої. Всі подробиці умов прийому вам розкажуть у відділі культури РДА за тел. 2-14-97. 
Автор: на
Ярлыки:

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