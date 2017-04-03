Міні-футбол
25 березня відбувся другий тур районних змагань з міні-футболу пам’яті В.Є.Аліфіренка, колишнього голови Щорської РО ВФСТ «Колос».
Цікаво пройшли всі зустрічі. Команда освіти з рахунком 6:2 одержала перемогу над командою Петрівки. «Тайм» завдав нищівної поразки команді В.Щимеля. «Енергетик» з рахунком 3:2 переміг команду «Партизан» с.Єліне. А команда з Кучинівки, програючи перший тайм команді ВПУЛГ з рахунком 2:0, зуміла переломити хід зустрічі і в другому таймі зрівняла рахунок, таким чином уникла поразки. Третій тур відбудеться 1 квітня.
Волейбол
26 березня в спортивному залі Сновської ДЮСШ відбулися обласні фінальні змагання з волейболу серед команд районних організацій ВФСТ «Колос» по програмі XXIV обласних сільських спортивних ігор Чернігівщини 2017 р. Участь у змаганнях взяли чотири команди-переможниці зональних змагань. Це команда Куликівської РО ВФСТ «Колос», чемпіон обласних змагань 2016 року, неодноразовий чемпіон минулих років команда Борзнянської районної організації та Семенівської районної організації. Команда нашого району вперше взяла участь у фінальних змаганнях. Ті вболівальники, які прийшли подивитися гру нашої та знаменитих команд, думаю, залишилися задоволені. Хоч наша команда і вперше брала участь у змаганнях такого рівня, всі гравці в кожній зустрічі вели безкомпромісну боротьбу із знаменитими суперниками. Програвши дві зустрічі Борзні та Семенівці, команда нашого району в третій зустрічі здобула важливу перемогу над чемпіонами 2016 року з Куликівки.
Таким чином команда Сновського району посіла третє місце. На першому – Борзна, на другому – Семенівка, Куликівка – на четвертому місці.
Кікбоксинг
25 березня в Чернігові відбувся відкритий чемпіонат області з кікбоксингу. Участь у змаганнях взяли 10 вихованців Сновської ДЮСШ «Колос» (тренер-викладач Олександр Закревський). Серед 250 учасників, які прибули на замагання, всі наші спортсмени посіли призові місця. «Золото» отримали Костянтин Погорілко, Богдан Ісаченко, Олексій Юсухно (він взяв участь у трьох версіях і отримав ще й «бронзу» та «срібло»), Дмитро Пінчук (взяв участь у трьох версіях і зайняв три перші місця). Друге місце - у Геннадія Білого. Сергій Парфенюк - учасник двох версій, у яких він посів ІІ і ІІІ місця. Кирило Артеменко, Данило Кононевич і Радіон Кашпур – на третьому місці.
Г.САЛАТА, голова Сновської РО ВФСТ «Колос»
Вільна боротьба
23-25 березня у Львові відбувся відкритий Всеукраїнський турнір з вільної боротьби пам’яті майстра спорту міжнародного класу І.Первачука, який став відбірковим для участі в чемпіонаті Європи серед юнаків та дівчат 2002-2004 рр.н. В ньому взяли участь і 7 вихованців ДЮСШ «Колос» та членів СК «Витязь». Найкращого результату досягла Анастасія Голова, яка виборола 3 призове місце та зупинилась за крок від складу збірної України.
У змаганнях взяли участь більш як 500 учасників зі всієї країни, спортсмени з Молдови та Словаччини.
Учасники команди раді підтримці обласної ДЮСШ «Олімп», сектора сім’ї, молоді та спорту РДА, народного депутата А.Євлахова та особисто В.Роговенка.
А.КОСЕВИЧ
25 березня відбувся другий тур районних змагань з міні-футболу пам’яті В.Є.Аліфіренка, колишнього голови Щорської РО ВФСТ «Колос».
Цікаво пройшли всі зустрічі. Команда освіти з рахунком 6:2 одержала перемогу над командою Петрівки. «Тайм» завдав нищівної поразки команді В.Щимеля. «Енергетик» з рахунком 3:2 переміг команду «Партизан» с.Єліне. А команда з Кучинівки, програючи перший тайм команді ВПУЛГ з рахунком 2:0, зуміла переломити хід зустрічі і в другому таймі зрівняла рахунок, таким чином уникла поразки. Третій тур відбудеться 1 квітня.
Волейбол
26 березня в спортивному залі Сновської ДЮСШ відбулися обласні фінальні змагання з волейболу серед команд районних організацій ВФСТ «Колос» по програмі XXIV обласних сільських спортивних ігор Чернігівщини 2017 р. Участь у змаганнях взяли чотири команди-переможниці зональних змагань. Це команда Куликівської РО ВФСТ «Колос», чемпіон обласних змагань 2016 року, неодноразовий чемпіон минулих років команда Борзнянської районної організації та Семенівської районної організації. Команда нашого району вперше взяла участь у фінальних змаганнях. Ті вболівальники, які прийшли подивитися гру нашої та знаменитих команд, думаю, залишилися задоволені. Хоч наша команда і вперше брала участь у змаганнях такого рівня, всі гравці в кожній зустрічі вели безкомпромісну боротьбу із знаменитими суперниками. Програвши дві зустрічі Борзні та Семенівці, команда нашого району в третій зустрічі здобула важливу перемогу над чемпіонами 2016 року з Куликівки.
Таким чином команда Сновського району посіла третє місце. На першому – Борзна, на другому – Семенівка, Куликівка – на четвертому місці.
Кікбоксинг
25 березня в Чернігові відбувся відкритий чемпіонат області з кікбоксингу. Участь у змаганнях взяли 10 вихованців Сновської ДЮСШ «Колос» (тренер-викладач Олександр Закревський). Серед 250 учасників, які прибули на замагання, всі наші спортсмени посіли призові місця. «Золото» отримали Костянтин Погорілко, Богдан Ісаченко, Олексій Юсухно (він взяв участь у трьох версіях і отримав ще й «бронзу» та «срібло»), Дмитро Пінчук (взяв участь у трьох версіях і зайняв три перші місця). Друге місце - у Геннадія Білого. Сергій Парфенюк - учасник двох версій, у яких він посів ІІ і ІІІ місця. Кирило Артеменко, Данило Кононевич і Радіон Кашпур – на третьому місці.
Г.САЛАТА, голова Сновської РО ВФСТ «Колос»
Вільна боротьба
23-25 березня у Львові відбувся відкритий Всеукраїнський турнір з вільної боротьби пам’яті майстра спорту міжнародного класу І.Первачука, який став відбірковим для участі в чемпіонаті Європи серед юнаків та дівчат 2002-2004 рр.н. В ньому взяли участь і 7 вихованців ДЮСШ «Колос» та членів СК «Витязь». Найкращого результату досягла Анастасія Голова, яка виборола 3 призове місце та зупинилась за крок від складу збірної України.
У змаганнях взяли участь більш як 500 учасників зі всієї країни, спортсмени з Молдови та Словаччини.
Учасники команди раді підтримці обласної ДЮСШ «Олімп», сектора сім’ї, молоді та спорту РДА, народного депутата А.Євлахова та особисто В.Роговенка.
А.КОСЕВИЧ
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