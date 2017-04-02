20 березня о 20 год. 02 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про займання сухої трави поблизу с.Займище на площі 4 га. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи. На гасіння залучався 1 караул ДПРЧ (м.Сновськ).
21 березня о 3 год. 17 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про займання господарчої будівлі в м.Сновськ по вул. Ю. Костюченка. Об’єкт пожежі - господарча будівля. Ймовірна причина – недолік конструкції та виробництва електроустановок, коротке замикання електромережі. Внаслідок пожежі вогнем знищено покрівлю, стіни та господарче майно. Завдяки оперативним діям професійних вогнеборців (залучалося 2 караули підрозділу), допомозі місцевих мешканців, пожежу ліквідовано з мінімальними збитками.
21 березня о 15 год. 47 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про займання сухої трави поблизу с.Єнькова Рудня.
23 березня о 21 год. 28 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м. Сновськ) надійшло повідомлення про займання мопеда «VIPER ZS 50» в м.Сновськ по вул. Некрасова.
27 березня о 12 год. 27 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м. Сновськ) надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в с. Ст.Боровичі. Об’єкт пожежі – житловий будинок. Пожежу ліквідовано на початковій стадії розвитку, не допущено поширення полум’я по житловому будинку.
28 березня о 14 год. 50 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м. Сновськ) надійшло повідомлення про пожежу господарчої будівлі в с. Софіївка по вул. Зарічній. Завдяки тактично грамотним діям професійних вогнеборців не допущено поширення полум’я по житловому будинку.
Р.СИЛЕНКО, начальник пожежно-рятувальної частини
21 березня о 3 год. 17 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про займання господарчої будівлі в м.Сновськ по вул. Ю. Костюченка. Об’єкт пожежі - господарча будівля. Ймовірна причина – недолік конструкції та виробництва електроустановок, коротке замикання електромережі. Внаслідок пожежі вогнем знищено покрівлю, стіни та господарче майно. Завдяки оперативним діям професійних вогнеборців (залучалося 2 караули підрозділу), допомозі місцевих мешканців, пожежу ліквідовано з мінімальними збитками.
21 березня о 15 год. 47 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про займання сухої трави поблизу с.Єнькова Рудня.
23 березня о 21 год. 28 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м. Сновськ) надійшло повідомлення про займання мопеда «VIPER ZS 50» в м.Сновськ по вул. Некрасова.
27 березня о 12 год. 27 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м. Сновськ) надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в с. Ст.Боровичі. Об’єкт пожежі – житловий будинок. Пожежу ліквідовано на початковій стадії розвитку, не допущено поширення полум’я по житловому будинку.
28 березня о 14 год. 50 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м. Сновськ) надійшло повідомлення про пожежу господарчої будівлі в с. Софіївка по вул. Зарічній. Завдяки тактично грамотним діям професійних вогнеборців не допущено поширення полум’я по житловому будинку.
Р.СИЛЕНКО, начальник пожежно-рятувальної частини
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