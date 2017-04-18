«Мустанг» і «Либідь» зникли у невідомому напрямку...

4 квітня на службу «102» звернулась гр. К. з тим, що цього дня на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номера 0919328396, який представився працівником служби безпеки «Ощадбанку», та повідомив, що з її банківської картки невідомі намагалися зняти грошові кошти, для блокування картки вимагав надати анкетні дані та дані банківської картки.
5 квітня на службу «102» звернувся гр. П. і повідомив, що близько 2-х годин тому залишив біля під`їзду свого будинку мопед «Мустанг» чорного кольору, а після того, як вийшов з будинку, виявив його зникнення.
6 квітня на службу «102» зателефонував гр. А. з тим, що цього дня невідомі особи розбили скло в його автомобілі ВАЗ 2101 білого кольору.
6 квітня до чергової частини Сновського ВП з письмовою заявою звернувся гр. А. і повідомив, що невідомі особи шляхом пошкодження замків на вхідних дверях проникли до його будинку та скоїли крадіжку велосипеда марки «Либідь» чорного кольору, парфумів, пляшки коньяка.
7 квітня на службу «102» надійшло звернення від гр. К. про те, що 28 березня їй зателефонували з ПриватБанку і повідомили, що з її кредитної картки знімаються гроші.
5 квітня на службу «102» звернувся гр. П. і повідомив, що близько 2-х годин тому залишив біля під`їзду свого будинку мопед «Мустанг» чорного кольору, а після того, як вийшов з будинку, виявив його зникнення.
6 квітня на службу «102» зателефонував гр. А. з тим, що цього дня невідомі особи розбили скло в його автомобілі ВАЗ 2101 білого кольору.
6 квітня до чергової частини Сновського ВП з письмовою заявою звернувся гр. А. і повідомив, що невідомі особи шляхом пошкодження замків на вхідних дверях проникли до його будинку та скоїли крадіжку велосипеда марки «Либідь» чорного кольору, парфумів, пляшки коньяка.
7 квітня на службу «102» надійшло звернення від гр. К. про те, що 28 березня їй зателефонували з ПриватБанку і повідомили, що з її кредитної картки знімаються гроші.
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