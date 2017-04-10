понедельник, 10 апреля 2017 г.

Настільний теніс

25 березня відбулась відкрита першість Сновської ДЮСШ з настільного тенісу, присвячена пам`яті Є.І.Круша. У ній взяли участь більше 30 спортсменів з Чернігова, Городні та Сновська.



Сред дівчат перше місце зайняла Катерина Борсук, друге – Марина Маслюк, третє – Влада Гончар. Серед хлопців у віковій категорії 2003 р.н. і молодші «золото» виборов Олександр Павленко, «срібло» - Ілля Демченко, «бронзу» - Кирил Повчун. У віковій категорії 1999-2002 рр.н. кращими стали: І місце -  Артем Романчук, ІІ  місце - Олександр Говорунець, Денис Коновалов. Спортсмени отримали дипломи і медалі, а кубки для володарів призових місць передав державний тренер збірної України з настільного тенісу Микола Ульянчич.
Тетяна САРАПІНА, тренер ДЮСШ

Автор: на
Ярлыки:

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)