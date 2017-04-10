Настільний теніс

25 березня відбулась відкрита першість Сновської ДЮСШ з настільного тенісу, присвячена пам`яті Є.І.Круша. У ній взяли участь більше 30 спортсменів з Чернігова, Городні та Сновська.
Сред дівчат перше місце зайняла Катерина Борсук, друге – Марина Маслюк, третє – Влада Гончар. Серед хлопців у віковій категорії 2003 р.н. і молодші «золото» виборов Олександр Павленко, «срібло» - Ілля Демченко, «бронзу» - Кирил Повчун. У віковій категорії 1999-2002 рр.н. кращими стали: І місце - Артем Романчук, ІІ місце - Олександр Говорунець, Денис Коновалов. Спортсмени отримали дипломи і медалі, а кубки для володарів призових місць передав державний тренер збірної України з настільного тенісу Микола Ульянчич.
Тетяна САРАПІНА, тренер ДЮСШ
Сред дівчат перше місце зайняла Катерина Борсук, друге – Марина Маслюк, третє – Влада Гончар. Серед хлопців у віковій категорії 2003 р.н. і молодші «золото» виборов Олександр Павленко, «срібло» - Ілля Демченко, «бронзу» - Кирил Повчун. У віковій категорії 1999-2002 рр.н. кращими стали: І місце - Артем Романчук, ІІ місце - Олександр Говорунець, Денис Коновалов. Спортсмени отримали дипломи і медалі, а кубки для володарів призових місць передав державний тренер збірної України з настільного тенісу Микола Ульянчич.
Тетяна САРАПІНА, тренер ДЮСШ
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