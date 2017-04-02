Що буде із залізничною лікарнею, автостанцією і приміщенням колишнього суду?

На минулому тижні відбулося засідання громадської ради при РДА. За результатами минулого зібрання були надіслані пропозиції місцевій владі, тож для надання відповіді на них на засідання запросили міського голову Олександра Медведьова.
Мова йшла про використання приміщень залізничної лікарні та гаражів на території АТП. Він поінформував, що нині іде процес реорганізації лінійної лікарні, а в планах – передати приміщення під житло. На це з держбюджету заплановано виділення 5 млн гривень. Необхідності створення інтернату для людей похилого віку на базі цієї лікарні нема, бо є вільні місця в Новоборовицькому закладі. Можливо, неврологічне відділення ЦРЛ вивільнять згодом і облаштують під подібний інтернат. Використання гаражів АТП для розміщення шкільних автобусів визнано доцільним, зазначив Олександр Олександрович. Питання вже вирішується і незабаром освітянський транспорт переміститься на територію автопідприємства. Це підтвердив і голова правління ПАТ “Щорське АТП-17446” Олег Ясенчук, а також додав, що товариство шукає орендарів чи покупців для недобудованої контори та 16000 кв. м асфальтованої площі території АТП. Щодо пропозиції від громадської ради – створити там зону митного контролю, щоб великовагові авто не руйнували асфальтове покриття по місту, доїжджаючи до коопзаготпрому, і не створювали заторів на вул. Сагайдачного, то міський голова зазначив: «На даний час компанія «Салті-Брок-2000» вже орендує в ПМК територію, а розмитнення деяких вантажів проводять в Корюківці, тож навряд чи митниця візьме в оренду ще й територію АТП».
На засіданні мова йшла про необхідність приведення до належного стану занедбаного приміщення колишнього суду й можливість передачі його Сновській громаді для використання. Громадська рада вирішила направити відповідне звернення до Києва, бо приміщення знаходиться не на балансі міської ради, а на балансі Міністерства юстиції.
Турбує громаду закриття автостанції. Олександр Медведьов повідомив, що надіслано лист-звернення в область, в якому йде мова про сприяння у відновленні роботи станції з метою забезпечення громадян належними послугами з перевезення. В ньому, зокрема, зазначено, що закрили автостанцію без відома місцевої влади.
Не залишився байдужим член громадської ради Віктор Єрмоленко щодо дій місцевого АТП, яке демонтувало постамент і автомобіль. Як уже писав «Промінь», всі ці подібні пам’ятники не стоять на балансі жодної організації. Тож громадська рада вирішила направити звернення до міської ради: створити перелік об’єктів, які представляють культурну та історичну спадщину Сновщини, і закріпити їх за організаціями і підприємствами з метою збереження й утримання в належному стані.
Участь у засіданні взяли заступник голови РДА Володимир Карпенко та завідуюча сектором інформдіяльності та комунікації з громадськістю РДА Наталія Смоляк.
Мова йшла про використання приміщень залізничної лікарні та гаражів на території АТП. Він поінформував, що нині іде процес реорганізації лінійної лікарні, а в планах – передати приміщення під житло. На це з держбюджету заплановано виділення 5 млн гривень. Необхідності створення інтернату для людей похилого віку на базі цієї лікарні нема, бо є вільні місця в Новоборовицькому закладі. Можливо, неврологічне відділення ЦРЛ вивільнять згодом і облаштують під подібний інтернат. Використання гаражів АТП для розміщення шкільних автобусів визнано доцільним, зазначив Олександр Олександрович. Питання вже вирішується і незабаром освітянський транспорт переміститься на територію автопідприємства. Це підтвердив і голова правління ПАТ “Щорське АТП-17446” Олег Ясенчук, а також додав, що товариство шукає орендарів чи покупців для недобудованої контори та 16000 кв. м асфальтованої площі території АТП. Щодо пропозиції від громадської ради – створити там зону митного контролю, щоб великовагові авто не руйнували асфальтове покриття по місту, доїжджаючи до коопзаготпрому, і не створювали заторів на вул. Сагайдачного, то міський голова зазначив: «На даний час компанія «Салті-Брок-2000» вже орендує в ПМК територію, а розмитнення деяких вантажів проводять в Корюківці, тож навряд чи митниця візьме в оренду ще й територію АТП».
На засіданні мова йшла про необхідність приведення до належного стану занедбаного приміщення колишнього суду й можливість передачі його Сновській громаді для використання. Громадська рада вирішила направити відповідне звернення до Києва, бо приміщення знаходиться не на балансі міської ради, а на балансі Міністерства юстиції.
Турбує громаду закриття автостанції. Олександр Медведьов повідомив, що надіслано лист-звернення в область, в якому йде мова про сприяння у відновленні роботи станції з метою забезпечення громадян належними послугами з перевезення. В ньому, зокрема, зазначено, що закрили автостанцію без відома місцевої влади.
Не залишився байдужим член громадської ради Віктор Єрмоленко щодо дій місцевого АТП, яке демонтувало постамент і автомобіль. Як уже писав «Промінь», всі ці подібні пам’ятники не стоять на балансі жодної організації. Тож громадська рада вирішила направити звернення до міської ради: створити перелік об’єктів, які представляють культурну та історичну спадщину Сновщини, і закріпити їх за організаціями і підприємствами з метою збереження й утримання в належному стані.
Участь у засіданні взяли заступник голови РДА Володимир Карпенко та завідуюча сектором інформдіяльності та комунікації з громадськістю РДА Наталія Смоляк.
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