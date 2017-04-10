Працює кабінет комп`ютерної томографії. Платно

З квітня року в Корюківській центральній районній лікарні можна пройти обстеження на комп’ютерному томографі за направленням відповідного спеціаліста (терапевта, хірурга, невропатолога, сімейного лікаря), де зазначатиметься діагноз і мета дослідження.
Обстеженню підлягатимуть пацієнти з порушеннями мозкового кровообігу та його наслідками; травмою та посттравматичними станами будь-якої локалізації; захворюваннями кістково-суглобової системи та хребта; запальними та системними ураженнями органів грудної клітки та черевної порожнини; онкологічними захворюваннями чи підозрою на них. Обстеження проводиться лише дорослому населенню, за обов’язковим попереднім записом, за виключенням невідкладних станів, які обслуговуються позачергово. Працює кабінет КТ з понеділка по п’ятницю – з 9-ї до 14-ї год. Вихідні – субота-неділя. Контактний телефон (04657) 2-13-75.
Обстеженню підлягатимуть пацієнти з порушеннями мозкового кровообігу та його наслідками; травмою та посттравматичними станами будь-якої локалізації; захворюваннями кістково-суглобової системи та хребта; запальними та системними ураженнями органів грудної клітки та черевної порожнини; онкологічними захворюваннями чи підозрою на них. Обстеження проводиться лише дорослому населенню, за обов’язковим попереднім записом, за виключенням невідкладних станів, які обслуговуються позачергово. Працює кабінет КТ з понеділка по п’ятницю – з 9-ї до 14-ї год. Вихідні – субота-неділя. Контактний телефон (04657) 2-13-75.
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