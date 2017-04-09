Природа внесла свої корективи в роботу лісівників

За ДП «Щорсрайагролісгосп», яке віднедавна очолює молодий енергійний керівник Олександр Скороход, закріплено 16075 га угідь. У колективі працює 75 чоловік. Серед них 22 лісники, 6 майстрів та 3 інженери.
Лісник обходу №27 Микола Мірошниченко (справа) разом з майстром дільниці №6 Миколою Терещенком завершують посадку лісових культур.
Весна цього року розпочалася дуже рано. І як розповідає керівник підприємства Олександр Михайлович: «Вона внесла свої корективи в роботу лісівників. Те, що ми планували на квітень, зробили вже в березні. Адже природа чекати не буде».
За нинішню весну висаджено зелених насаджень на території 92 га, доповнено лісовими культурами 33 га. Зроблено 75 км захисних мінералізованих смуг та доглянуто їх вздовж 350 км. Основна лісоутворююча порода – це сосна. Проте вирощує «Щорсрайагролісгосп» і декоративні дерева та рослини. До речі, підприємством закладено розміром в один гектар нову плантацію новорічної ялини.
Увесь цикл - від вирощування лісу до його вирубки і переробки - виконують власними силами. У райагролісгоспі дбають, аби посадковий матеріал був високоякісним. Недарма ж у народі кажуть: яке насіння, таке й коріння. На підприємстві обладнали власну шишкосушарку. У минулому році було зібрано 5,5 т шишок, з яких отримали 55 кг насіння. Для його висіву додатково на території підприємства почали створювати новий сучасний розсадник з системою крапельного поливу на 16 соток.
Але посадити ліс — то лише половина справи. Поки він виросте, за ним, як за дитиною, весь час треба пильнувати. І прополювати, і доповнювати, і розріджувати…
«Дуже шкодять лісам пожежі, - переймається директор Олександр Скороход. – А любителі підпалити суху торішню траву в нашому краї не переводяться. Як тільки починається весна, майже щоденно працівники лісгоспу гасять полум’я, яке підбирається до лісу.
Замість того, щоб порядкувати в лісі, нам доводиться боротися з наслідками психічноненормальних паліїв, яким кинути сірник у траву, мабуть, приносить задоволення. Окрім того, що забруднюється димом навколишнє середовище, вигорає ліс, ще ж страждають і гинуть тварини. Вкотре закликаємо і молодь, і дорослих: бережіть природу!»
Не лише пожежі завдають шкоду зеленому багатству району, а ще й сміття. Несвідомі мешканці Сновщини чомусь вважають, що весь непотріб з дому замість сміттєзвалища треба вивозити в ліси. Та й після відпочинку в лісі багато хто залишає пляшки, пакети тощо. Невже ми так і не привчимося бути культурними людьми?
Та, незважаючи на всі труднощі, ДП «Щорсрайагролісгосп» упевнено крокує вперед, примножуючи лісові багатства, втілюючи нові сучасні технології в роботі. А головною складовою успіху підприємства, вважає його директор, є дружний і професійний колектив.
Лариса МАРТИНЕНКО
Лісник обходу №27 Микола Мірошниченко (справа) разом з майстром дільниці №6 Миколою Терещенком завершують посадку лісових культур.
Весна цього року розпочалася дуже рано. І як розповідає керівник підприємства Олександр Михайлович: «Вона внесла свої корективи в роботу лісівників. Те, що ми планували на квітень, зробили вже в березні. Адже природа чекати не буде».
За нинішню весну висаджено зелених насаджень на території 92 га, доповнено лісовими культурами 33 га. Зроблено 75 км захисних мінералізованих смуг та доглянуто їх вздовж 350 км. Основна лісоутворююча порода – це сосна. Проте вирощує «Щорсрайагролісгосп» і декоративні дерева та рослини. До речі, підприємством закладено розміром в один гектар нову плантацію новорічної ялини.
Увесь цикл - від вирощування лісу до його вирубки і переробки - виконують власними силами. У райагролісгоспі дбають, аби посадковий матеріал був високоякісним. Недарма ж у народі кажуть: яке насіння, таке й коріння. На підприємстві обладнали власну шишкосушарку. У минулому році було зібрано 5,5 т шишок, з яких отримали 55 кг насіння. Для його висіву додатково на території підприємства почали створювати новий сучасний розсадник з системою крапельного поливу на 16 соток.
Але посадити ліс — то лише половина справи. Поки він виросте, за ним, як за дитиною, весь час треба пильнувати. І прополювати, і доповнювати, і розріджувати…
«Дуже шкодять лісам пожежі, - переймається директор Олександр Скороход. – А любителі підпалити суху торішню траву в нашому краї не переводяться. Як тільки починається весна, майже щоденно працівники лісгоспу гасять полум’я, яке підбирається до лісу.
Замість того, щоб порядкувати в лісі, нам доводиться боротися з наслідками психічноненормальних паліїв, яким кинути сірник у траву, мабуть, приносить задоволення. Окрім того, що забруднюється димом навколишнє середовище, вигорає ліс, ще ж страждають і гинуть тварини. Вкотре закликаємо і молодь, і дорослих: бережіть природу!»
Не лише пожежі завдають шкоду зеленому багатству району, а ще й сміття. Несвідомі мешканці Сновщини чомусь вважають, що весь непотріб з дому замість сміттєзвалища треба вивозити в ліси. Та й після відпочинку в лісі багато хто залишає пляшки, пакети тощо. Невже ми так і не привчимося бути культурними людьми?
Та, незважаючи на всі труднощі, ДП «Щорсрайагролісгосп» упевнено крокує вперед, примножуючи лісові багатства, втілюючи нові сучасні технології в роботі. А головною складовою успіху підприємства, вважає його директор, є дружний і професійний колектив.
Лариса МАРТИНЕНКО
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