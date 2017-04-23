Пасажироперевізникам

Поліція Сновського ВП попереджає та застерігає водіїв автобусів й транспортних засобів, що працюють у режимі маршрутних таксі, про дотримання норм, передбачених правилами дорожнього руху та законодавством України під час перевезення пасажирів.
За порушення правил зупинки під час здійснення посадки-висадки, за порушення перевезення пасажирів понад встановленої кількості (стосується перевезень пасажирів на автобусному маршруті протяжністю понад 500 км одним водієм) на перевізників будуть накладені адміністративні стягнення.
Хочу нагадати, що з 6 по 27 квітня на території Чернігівщини тривають профілактичні відпрацювання пасажироперевізників. Першочергово увага приділяється керуванню транспортними засобами водіями у стані алкогольного сп’яніння, порушенню правил обгону, проїздів перехресть, залізничних переїздів та інше.
Р.БУГРИМ, інспектор з дорожнього нагляду Сновського ВП МВП ГУНП в Чернігівській обл.
За порушення правил зупинки під час здійснення посадки-висадки, за порушення перевезення пасажирів понад встановленої кількості (стосується перевезень пасажирів на автобусному маршруті протяжністю понад 500 км одним водієм) на перевізників будуть накладені адміністративні стягнення.
Хочу нагадати, що з 6 по 27 квітня на території Чернігівщини тривають профілактичні відпрацювання пасажироперевізників. Першочергово увага приділяється керуванню транспортними засобами водіями у стані алкогольного сп’яніння, порушенню правил обгону, проїздів перехресть, залізничних переїздів та інше.
Р.БУГРИМ, інспектор з дорожнього нагляду Сновського ВП МВП ГУНП в Чернігівській обл.
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