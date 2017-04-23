У «Променя» є завтрашній день

...Звичайно ж, я знаю, що з 70-х років минулого століття газету очолювали професійні й талановиті редактори В.Науменко, Г.Желій, О.Могилевець, О.Симан, М.Лукашова, А.Томило.
Пам’ятаю фотографії Л.Шломи, М.Аксьончика, А.Безбородька, О.Крумкача. А яким патріотизмом і шаною до героїв і ветеранів війни дихали публікації М.Ващенка! Непоправною втратою для редакції і всіх нас, читачів, був трагічний відхід у вічність журналіста від Бога А.Томила, який пройшов пекло афганської війни.
Багатогранним є талант М.Лукашової. Одного разу, сповнившись нахабства, я попросив Марію Михайлівну написати мемуари про свого батька, свої зустрічі з різними людьми – керівниками району, письменниками, журналістами, про події, свідком та учасником яких вона була. Це була б жива історія міста і всього району!
Справжнім майстром пера і слова була і є М.Ісаченко. Її долі людські публікувалися не тільки в нашій газеті, а й у обласних та республіканських. З одного боку, шкода, що вона перейшла працювати в редакцію «Гарту», а з іншого – це прекрасно, коли її роботи читає такий широкий загал.
Невмолима доля передчасно забрала в нас В.Волокушину, публікації якої не залишали байдужими читачів. Майже щоденно я слухаю по першому каналу республіканського радіо з Києва голос диктора Аліни Акуленко, яка колись ученицею, разом з Тетяною Пусь із Нових Млинів, навчалась у школі юнкорів, яку вела Валентина Василівна.
З 2001 року я читаю публікації О.Мірошниченка, його репортажі, аналітичні статті з історії, нариси. Олег Леонідович має багатогранний талант і легко пише з усіх жанрів.
Вам, Олено Іванівно, і Вірі Апецько я особливо вдячний за постійну увагу, допомогу і повагу, якої я, можливо, і не заслужив. Вдячний і за дописи, які заслужили найвищу читацьку оцінку. Приємно, що є в «Промені» перспективна і енергійна Лариса Мартиненко, котра готує необхідні людям розповіді про сьогоднішнє життя, багато де буває і наводить приклади позитиву передових технологій. Завжди на своєму місці і головний бухгалтер Надія Бескараваєва, яка є взірцем порядку і точності, завжди готовий віддавати серце людям корифей «Променя» Леонід Шлома. Віє теплом, коли приймає рекламу і оголошення, верстає газету обдарована Олена Кириченко. А всі разом «променівці» - це прекрасна команда, у якої точно є завтрашній день.
Іван СТАСЕНКО
Пам’ятаю фотографії Л.Шломи, М.Аксьончика, А.Безбородька, О.Крумкача. А яким патріотизмом і шаною до героїв і ветеранів війни дихали публікації М.Ващенка! Непоправною втратою для редакції і всіх нас, читачів, був трагічний відхід у вічність журналіста від Бога А.Томила, який пройшов пекло афганської війни.
Багатогранним є талант М.Лукашової. Одного разу, сповнившись нахабства, я попросив Марію Михайлівну написати мемуари про свого батька, свої зустрічі з різними людьми – керівниками району, письменниками, журналістами, про події, свідком та учасником яких вона була. Це була б жива історія міста і всього району!
Справжнім майстром пера і слова була і є М.Ісаченко. Її долі людські публікувалися не тільки в нашій газеті, а й у обласних та республіканських. З одного боку, шкода, що вона перейшла працювати в редакцію «Гарту», а з іншого – це прекрасно, коли її роботи читає такий широкий загал.
Невмолима доля передчасно забрала в нас В.Волокушину, публікації якої не залишали байдужими читачів. Майже щоденно я слухаю по першому каналу республіканського радіо з Києва голос диктора Аліни Акуленко, яка колись ученицею, разом з Тетяною Пусь із Нових Млинів, навчалась у школі юнкорів, яку вела Валентина Василівна.
З 2001 року я читаю публікації О.Мірошниченка, його репортажі, аналітичні статті з історії, нариси. Олег Леонідович має багатогранний талант і легко пише з усіх жанрів.
Вам, Олено Іванівно, і Вірі Апецько я особливо вдячний за постійну увагу, допомогу і повагу, якої я, можливо, і не заслужив. Вдячний і за дописи, які заслужили найвищу читацьку оцінку. Приємно, що є в «Промені» перспективна і енергійна Лариса Мартиненко, котра готує необхідні людям розповіді про сьогоднішнє життя, багато де буває і наводить приклади позитиву передових технологій. Завжди на своєму місці і головний бухгалтер Надія Бескараваєва, яка є взірцем порядку і точності, завжди готовий віддавати серце людям корифей «Променя» Леонід Шлома. Віє теплом, коли приймає рекламу і оголошення, верстає газету обдарована Олена Кириченко. А всі разом «променівці» - це прекрасна команда, у якої точно є завтрашній день.
Іван СТАСЕНКО
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