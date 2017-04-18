Віримо у порозуміння, у перспективу й розвиток

Навчатися у районній гімназії наші діти давно звикли. Їм подобається і педагогічний, і учнівський колективи, їм подобається сама атмосфера, де є простір для творчого пошуку, фантазії. Звісно, останні події, пов’язані зі страшною пожежею, вплинули на всіх негативо, але з іншого боку відбулося щось нове й незвідане у світогляді, психіці. На зміну шоку прийшли згуртованість й солідарність, велике бажання відтворити зруйноване і якнайскоріше забути про лихо.
Наші діти і ми, їхні батьки, разом з учителями і техперсоналом гімназії, представниками інших шкіл і підприємств Сновщини, не рахуючись з часом і здоров’ям, активно працювали на ліквідації наслідків тієї пожежі, і, слава Богу, та руїна вже позаду.
Оживає наша «альма-матер», стає ошатною, розквітає, наче квіти навесні. Знаємо, що не стоять осторонь виниклої проблеми ні дирекція, ні міська, ні районна, ні обласна влада, що регулярно моніторять ситуацію наші місцеві й інших рівнів депутати.
Хочеться, аби всі вони знайшли розумний компроміс, аби без політичних гасел і фарб були досягнуті такі домовленості, які б сприяли розвитку, розбудові, безпеці.
Віримо, що так і буде, що буде у нашого закладу майбутнє, що децентралізація призведе до успіхів в роботі, нових підходів і орієнтирів. З Великоднем усіх нас! З виваженістю, добром!
Від імені батьків гімназії Анна ПОЛЮШКО
Наші діти і ми, їхні батьки, разом з учителями і техперсоналом гімназії, представниками інших шкіл і підприємств Сновщини, не рахуючись з часом і здоров’ям, активно працювали на ліквідації наслідків тієї пожежі, і, слава Богу, та руїна вже позаду.
Оживає наша «альма-матер», стає ошатною, розквітає, наче квіти навесні. Знаємо, що не стоять осторонь виниклої проблеми ні дирекція, ні міська, ні районна, ні обласна влада, що регулярно моніторять ситуацію наші місцеві й інших рівнів депутати.
Хочеться, аби всі вони знайшли розумний компроміс, аби без політичних гасел і фарб були досягнуті такі домовленості, які б сприяли розвитку, розбудові, безпеці.
Віримо, що так і буде, що буде у нашого закладу майбутнє, що децентралізація призведе до успіхів в роботі, нових підходів і орієнтирів. З Великоднем усіх нас! З виваженістю, добром!
Від імені батьків гімназії Анна ПОЛЮШКО
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