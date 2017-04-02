Вирубування дерев

Щорським відділом Менскої місцевої прокуратури забезпечено підтримання державного обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом незаконної порубки дерев (ст. 246 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що в липні 2016 року житель Сновського району, перебуваючи на території захисних лісонасаджень неподалік с.Великий Щимель, порушуючи встановлений порядок охорони, раціонального використання та відтворення лісу, без лісорубного квитка здійснив незаконну порубку 72 дерев різних порід.
Внаслідок таких протиправних дій інтересам держави заподіяні збитки на суму 52 тис. грн та спричинено істотну шкоду навколишньому природному середовищу, що призвело до погіршення захисних, водоохоронних та інших екологічних властивостей лісу.
Вироком суду від 16.03.2017 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 246 КК України, місцевого жителя засуджено до реальної міри покарання та задоволено цивільний позов прокурора про відшкодування шкоди, завданої незаконною порубкою дерев, в розмірі 52 тис. грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в липні 2016 року житель Сновського району, перебуваючи на території захисних лісонасаджень неподалік с.Великий Щимель, порушуючи встановлений порядок охорони, раціонального використання та відтворення лісу, без лісорубного квитка здійснив незаконну порубку 72 дерев різних порід.
Внаслідок таких протиправних дій інтересам держави заподіяні збитки на суму 52 тис. грн та спричинено істотну шкоду навколишньому природному середовищу, що призвело до погіршення захисних, водоохоронних та інших екологічних властивостей лісу.
Вироком суду від 16.03.2017 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 246 КК України, місцевого жителя засуджено до реальної міри покарання та задоволено цивільний позов прокурора про відшкодування шкоди, завданої незаконною порубкою дерев, в розмірі 52 тис. грн.
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