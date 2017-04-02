Смяцькі баталії

Події, які останнім часом продовжують відбуватися у Смячі, нагадують справжній трилер.
Схоже, що в селі на вирішення найнагальніших його проблем абсолютно по-різному дивиться команда людей, які підтримують дії в.о. старости Тетяни Лисенко, і ті, хто є прихильником кроків депутата новоствореної громади Володимира Анопрієнка. До речі, Володимир Михайлович раніше порушував питання роботи місцевого закладу культури, художній керівник якого, за його словами, не виконує своїх функціональних обов’язків, порушує трудову дисципліну.
Розбиралися з цього питання відповідні структури, готують свої висновки. І ось нова неприємна історія, фігурантами якої є і вже названі лідери Смячі, і нові герої. Серед них і очільниця пошти, інші відомі в селі особи, які минулої суботи влаштували на робочому місці відзначення дня народження.
Посиденьки, за словами міського голови О.О. Медведьова, завершилися викликом цілої групи посадовців з району – і його особисто, і представників поліції, медичної служби. Дійшло до того, що під час цих розбірок в хід йшли навіть кулаки, що є потерпілі, а загалом є велика проблема людських взаємин, дотримання норм гідності, моралі, прогалин в роботі.
Схоже, що в селі на вирішення найнагальніших його проблем абсолютно по-різному дивиться команда людей, які підтримують дії в.о. старости Тетяни Лисенко, і ті, хто є прихильником кроків депутата новоствореної громади Володимира Анопрієнка. До речі, Володимир Михайлович раніше порушував питання роботи місцевого закладу культури, художній керівник якого, за його словами, не виконує своїх функціональних обов’язків, порушує трудову дисципліну.
Розбиралися з цього питання відповідні структури, готують свої висновки. І ось нова неприємна історія, фігурантами якої є і вже названі лідери Смячі, і нові герої. Серед них і очільниця пошти, інші відомі в селі особи, які минулої суботи влаштували на робочому місці відзначення дня народження.
Посиденьки, за словами міського голови О.О. Медведьова, завершилися викликом цілої групи посадовців з району – і його особисто, і представників поліції, медичної служби. Дійшло до того, що під час цих розбірок в хід йшли навіть кулаки, що є потерпілі, а загалом є велика проблема людських взаємин, дотримання норм гідності, моралі, прогалин в роботі.
Комментариев нет:
Отправить комментарий