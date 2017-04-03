За ініціативи міської ради розпочалися роботи з благоустрою території перед районним Будинком культури в Сновську.
Підрядник – Вище училище лісового господарства. Старе облицювання навколо клумб на огорожі демонтували і оздоблюють її новою плиткою. Таким чином стане охайнішим наш центр міста і майданчик перед закладом культури, де проходять різні урочистості: реєстрація шлюбів, концерти, фестивалі, державні свята.
Фото Лариси МАРТИНЕНКО
Підрядник – Вище училище лісового господарства. Старе облицювання навколо клумб на огорожі демонтували і оздоблюють її новою плиткою. Таким чином стане охайнішим наш центр міста і майданчик перед закладом культури, де проходять різні урочистості: реєстрація шлюбів, концерти, фестивалі, державні свята.
Фото Лариси МАРТИНЕНКО
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