понедельник, 3 апреля 2017 г.

ФОТОФАКТ

За ініціативи міської ради розпочалися роботи з благоустрою території  перед районним Будинком культури в Сновську.



Підрядник   – Вище училище лісового господарства. Старе облицювання навколо клумб на огорожі демонтували і оздоблюють її  новою плиткою. Таким чином стане охайнішим наш центр міста і майданчик перед закладом культури, де проходять різні урочистості: реєстрація шлюбів, концерти, фестивалі, державні свята.
Фото Лариси МАРТИНЕНКО
Автор: на
Ярлыки: ,

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