воскресенье, 23 апреля 2017 г.

Без училища – ні туди, ні сюди...

Добігає кінця затіяний «променівцями» ремонт старенької редакційної будівлі. Не знаємо, як впоралися б з ним, коли б не підставлене плече надійних партнерів і друзів – Вищого училища лісового господарства (директор Лариса Олексіївна Дубина).



Хлопці і дівчата цього авторитетного закладу разом зі своїми майстрами Аллою Руднік  й Тетяною Гладченко працювали дуже добре і заслужили незліченну кількість похвали.
Їхня невтомність і професіоналізм  вилилися у прекрасний результат: наше жовто-блакитне приміщення, немов засяяло національним прапором, перетворилося у колосся і небо, і просто помолодшало!
Олена КОМПАНЕЦЬ
Автор: на
Ярлыки:

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