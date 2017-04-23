Без училища – ні туди, ні сюди...

Добігає кінця затіяний «променівцями» ремонт старенької редакційної будівлі. Не знаємо, як впоралися б з ним, коли б не підставлене плече надійних партнерів і друзів – Вищого училища лісового господарства (директор Лариса Олексіївна Дубина).
Хлопці і дівчата цього авторитетного закладу разом зі своїми майстрами Аллою Руднік й Тетяною Гладченко працювали дуже добре і заслужили незліченну кількість похвали.
Їхня невтомність і професіоналізм вилилися у прекрасний результат: наше жовто-блакитне приміщення, немов засяяло національним прапором, перетворилося у колосся і небо, і просто помолодшало!
Олена КОМПАНЕЦЬ
Хлопці і дівчата цього авторитетного закладу разом зі своїми майстрами Аллою Руднік й Тетяною Гладченко працювали дуже добре і заслужили незліченну кількість похвали.
Їхня невтомність і професіоналізм вилилися у прекрасний результат: наше жовто-блакитне приміщення, немов засяяло національним прапором, перетворилося у колосся і небо, і просто помолодшало!
Олена КОМПАНЕЦЬ
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