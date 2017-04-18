Час, неспинний і невблаганний, несе нас на своїх крилах в оточенні радісних чи сумних подій суспільного, особистого чи сімейного життя. Я, пересічний житель Сновщини, постійний передплатник і шанувальник районної газети, не уявляю свого буття без «Променя», на сторінках якого – живе дихання цього часу, мінливого і нестримного.
Газета віддзеркалює реалії сьогодення, наші думки, сподівання, почуття, мораль, вона інформує, радить, допомагає, сповнює надіями, вірою в краще майбутнє, вчить шанувати наше минуле, наших предків, любити рідний край, нашу Батьківщину. І коли є потреба згадати нашу історію, відчути її складність і неповторність, досить взяти підшивку районної газети за один з післявоєнних років. Наш «Промінь» іде в ногу з нашим теперішнім складним життям, йде на крок попереду, сповнюючи нас оптимізмом та новими перспективами. І ніколи нашу улюблену газету не замінять радіо, телебачення, Інтернет чи мобільний зв’язок.
За свою сторічну історію районна газета пережила не одну історичну епоху, не одну назву, її творили і творять багато журналістів, редакторів, кореспондентів і дописувачів. Ми, читачі, пам’ятаємо публікації неперевершених професіоналів – Марії Лукашової, Миколи Ващенка, Анатолія Томила, Марії Ісаченко, Валентини Волокушиної, Олега Мрошниченка.
Останні п’янадцять років редакцію газети «Промінь» очолює Олена Компанець, талановитий журналіст, чудовий організатор і керівник. Олена Іванівна разом зі своїми колегами і підлеглими завжди на вістрі подій, у творчому неспокої та пошуку, тому й газета наша завжди цікава, сучасна й бажана.
Напередодні 100-річного ювілею районної газети, який припадає на 28 квітня 2017 року, щиро вітаю колектив редакції та всіх її колишніх працівників. Від усього серця бажаю вам і вашим рідним міцного здоров’я, добробуту, творчого натхнення й нових успіхів.
З повагою – ваш постійний передплатник, мешканець с.Рогізки І.О.СТАСЕНКО.
Газета віддзеркалює реалії сьогодення, наші думки, сподівання, почуття, мораль, вона інформує, радить, допомагає, сповнює надіями, вірою в краще майбутнє, вчить шанувати наше минуле, наших предків, любити рідний край, нашу Батьківщину. І коли є потреба згадати нашу історію, відчути її складність і неповторність, досить взяти підшивку районної газети за один з післявоєнних років. Наш «Промінь» іде в ногу з нашим теперішнім складним життям, йде на крок попереду, сповнюючи нас оптимізмом та новими перспективами. І ніколи нашу улюблену газету не замінять радіо, телебачення, Інтернет чи мобільний зв’язок.
За свою сторічну історію районна газета пережила не одну історичну епоху, не одну назву, її творили і творять багато журналістів, редакторів, кореспондентів і дописувачів. Ми, читачі, пам’ятаємо публікації неперевершених професіоналів – Марії Лукашової, Миколи Ващенка, Анатолія Томила, Марії Ісаченко, Валентини Волокушиної, Олега Мрошниченка.
Останні п’янадцять років редакцію газети «Промінь» очолює Олена Компанець, талановитий журналіст, чудовий організатор і керівник. Олена Іванівна разом зі своїми колегами і підлеглими завжди на вістрі подій, у творчому неспокої та пошуку, тому й газета наша завжди цікава, сучасна й бажана.
Напередодні 100-річного ювілею районної газети, який припадає на 28 квітня 2017 року, щиро вітаю колектив редакції та всіх її колишніх працівників. Від усього серця бажаю вам і вашим рідним міцного здоров’я, добробуту, творчого натхнення й нових успіхів.
З повагою – ваш постійний передплатник, мешканець с.Рогізки І.О.СТАСЕНКО.
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