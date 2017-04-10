Сновщина втратила великого лікаря

Ранок п’ятниці 7 квітня сколихнув снов’ян сумною звісткою: раптово помер відомий лікар – Федір Леонов.
Ще зовсім недавно він відзначав свій ювілей, жартував, будував нові плани, збирався садити город. На посаді завідуючого гінекологічним відділенням ЦРЛ Федір Васильович був незамінимим. Про його фаховість і талант, його золоті руки знали далеко за межами Сновщини. Пам’ятаю, як кілька років тому я зверталася до відомого чернігівського лікаря Ольги Василівни Бугрій. Тоді вона вимовила: «А вам не потрібно їздити в область, у вас самих працює найкращий мій учень, найталановитіший лікар – Ф.В.Леонов!»
Наразі ми залишилися без нього. Чомусь Бог забрав цю людину у Всесвітній день здоров’я, у день Благовіщення. На те Його воля. А нам з вами – гіркий смуток і печаль.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Ще зовсім недавно він відзначав свій ювілей, жартував, будував нові плани, збирався садити город. На посаді завідуючого гінекологічним відділенням ЦРЛ Федір Васильович був незамінимим. Про його фаховість і талант, його золоті руки знали далеко за межами Сновщини. Пам’ятаю, як кілька років тому я зверталася до відомого чернігівського лікаря Ольги Василівни Бугрій. Тоді вона вимовила: «А вам не потрібно їздити в область, у вас самих працює найкращий мій учень, найталановитіший лікар – Ф.В.Леонов!»
Наразі ми залишилися без нього. Чомусь Бог забрав цю людину у Всесвітній день здоров’я, у день Благовіщення. На те Його воля. А нам з вами – гіркий смуток і печаль.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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