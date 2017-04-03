Часточки сердець – маленьким снов’янам

ПМСД Олена Шарпан, але, не дивлячись на всі плюси цієї організації, уникнути різних емоцій не вдалося. До кожного з чернігівських медиків стояв цілий натовп людей. Усі хотіли бути першими і потрапити на прийом якнайшвидше. Татусів було менше, а от мам і бабусь – дуже багато. – Набагато більше, ніж ми сподівалися побачити, - повідала «Променю» О.І. Шарпан. Серед тих, у кого наші мешканці намагалися отримати слушну пораду і професійний висновок, була знаний чернігівський кардіолог С.В. Коновальчук (на фото). Здавалося, що кожному снов’янину Світлана Василівна намагалася віддати часточку свого серця.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
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