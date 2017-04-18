вторник, 18 апреля 2017 г.

Першого травня пенсії буде перераховано

З 1 травня 2017 р. прожитковий мінімум для непрацездатних громадян становитиме 1312 грн. Буде перераховано  і мінімальний розмір пенсій за віком, крім працюючих пенсіонерів.
Їм пенсія перераховуватиметься після припинення трудової діяльності. Перерахунку підлягають пенсійні виплати, надбавки та підвищення до пенсії, які встановлені у відсотках  до прожиткового  мінімуму, зокрема: мінімальні розміри пенсій по інвалідності учасникам ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; мінімальні розміри пенсій шахтарям; мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю - учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, та інвалідам війни й учасникам бойових дій; підвищення до пенсій ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань; надбавки особам, які мають статус Почесного донора України; надбавки на утриманців відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб»; пенсійні виплати відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».
М.ШИДЛОВСЬКА, начальник Пенсійного відділу

Автор: на
Ярлыки:

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