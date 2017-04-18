Першого травня пенсії буде перераховано

З 1 травня 2017 р. прожитковий мінімум для непрацездатних громадян становитиме 1312 грн. Буде перераховано і мінімальний розмір пенсій за віком, крім працюючих пенсіонерів.
Їм пенсія перераховуватиметься після припинення трудової діяльності. Перерахунку підлягають пенсійні виплати, надбавки та підвищення до пенсії, які встановлені у відсотках до прожиткового мінімуму, зокрема: мінімальні розміри пенсій по інвалідності учасникам ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; мінімальні розміри пенсій шахтарям; мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю - учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, та інвалідам війни й учасникам бойових дій; підвищення до пенсій ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань; надбавки особам, які мають статус Почесного донора України; надбавки на утриманців відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб»; пенсійні виплати відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».
М.ШИДЛОВСЬКА, начальник Пенсійного відділу
Їм пенсія перераховуватиметься після припинення трудової діяльності. Перерахунку підлягають пенсійні виплати, надбавки та підвищення до пенсії, які встановлені у відсотках до прожиткового мінімуму, зокрема: мінімальні розміри пенсій по інвалідності учасникам ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; мінімальні розміри пенсій шахтарям; мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю - учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, та інвалідам війни й учасникам бойових дій; підвищення до пенсій ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань; надбавки особам, які мають статус Почесного донора України; надбавки на утриманців відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб»; пенсійні виплати відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».
М.ШИДЛОВСЬКА, начальник Пенсійного відділу
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