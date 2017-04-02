Злива пам’яті душу бентежить

Прикладом найстрашнішого нацистського злочину Другої світової війни можна назвати повне знищення міста Корюківка та близько 7 тисяч його населення.
Не оминула страшна доля каральних операцій і наш край. Серед населених пунктів Сновщини, що постраждали від нацистської окупації та зазнали руйнувань чи повного знищення - і село Єліне.
23 березня голова обласної ради Ігор Вдовенко, голова райдержадміністрації Валерій Радібеда спільно з представниками району відвідали це місце, щоб вшанувати пам’ять наших земляків, які загинули 75 років тому під час спалення.
Серед учасників зібрання були також заступник голови РДА Володимир Карпенко, міський голова Олександр Медведьов, голова райради Ніна Кухаренко, секретар міськради Наталія Самойлова, начальник відділу культури Наталія Добненко, в.о. старости Леонід Мороз, ветерани війни, свідки трагедії та громадськість.
На знак поваги і шани присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих та поклали квіти до пам’ятника Партизанській сім’ї. Отець Володимир Свято-Покровської церкви провів поминальну літію.
Після скорботного мітингу гості та жителі села відвідали Музей історії партизанського руху на Чернігівщині, де ознайомились з історичними матеріалами, спогадами наших земляків – очевидців тієї страшної трагедії. Захід супроводжували виступи місцевих аматорів.
Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату РДА
* * *
Очільники області, району без урочистих промов у невимушеній обстановці спілкувалися з жителями громади, зичили всім здоров’я, добра, миру. А потім на фоні показу фільму «Заживо спалені…» (1377 спалених сіл по Україні в роки ІІ Світової війни) линули спогади, які зачитували працівники музею В.П. Спасік, С.М. Пантюшенко. Вони розповідали про трагедію села того березневого дня, коли був мороз 20 градусів, коли село потопало в заметах, дахи будівель, дерева були вкриті великим шаром снігу. 23 березня 1942 року Єліне спалили вщент, не залишивши жодної хати, жодної споруди. І дуже щемною була пісня «Враги сожгли родную хату» у виконанні працівниці музею С.Коротиш.
Зі сльозами на очах говорила про пережите Надія Півень, розповідала як фашисти гнали їх шеренгою на Безуглівку, а далі на Гомель, як ніхто не захворів, хоча було дуже холодно. У Гомелі всіх пригнаних розстріляли над ровом і прикидали землею, яка потім, за свідченням свідків, ще 4 дні ворушилася.
Вірш у виконанні Л.Г. Маклюк «Варварство», пісні «Журавка», «Помни» зворушили присутніх до сліз (співали А.Шрамченко, Н.Грищенко, Н.Коротиш, отець Свято-Покровської церкви Володимир). Усього вбитих, спалених у війні - 271 воїн, 303 мирні жителі по сільській раді. Приголомшила розповідь старшого наукового співробітника музею Д.Дрозда про невідомі сторінки нашої історії: про проведення судового процесу над військовими злочинцями восени 1947 року в Чернігові (Книга В.Моренця «Чернігівський процес»).
На закінчення всі зійшлись на думці – нам треба берегти мир. Усі присутні разом виконали пісню «Бухенвальдський набат». А потім був організований поминальних обід.
Єлінці дуже вдячні спонсорам заходу: голові об’єднаної територіальної громади Олександру Медведьову та депутату районної ради від Радикальної партії О. Ляшка Павлу Мірошниченку.
В.СПАСІК
Не оминула страшна доля каральних операцій і наш край. Серед населених пунктів Сновщини, що постраждали від нацистської окупації та зазнали руйнувань чи повного знищення - і село Єліне.
23 березня голова обласної ради Ігор Вдовенко, голова райдержадміністрації Валерій Радібеда спільно з представниками району відвідали це місце, щоб вшанувати пам’ять наших земляків, які загинули 75 років тому під час спалення.
Серед учасників зібрання були також заступник голови РДА Володимир Карпенко, міський голова Олександр Медведьов, голова райради Ніна Кухаренко, секретар міськради Наталія Самойлова, начальник відділу культури Наталія Добненко, в.о. старости Леонід Мороз, ветерани війни, свідки трагедії та громадськість.
На знак поваги і шани присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих та поклали квіти до пам’ятника Партизанській сім’ї. Отець Володимир Свято-Покровської церкви провів поминальну літію.
Після скорботного мітингу гості та жителі села відвідали Музей історії партизанського руху на Чернігівщині, де ознайомились з історичними матеріалами, спогадами наших земляків – очевидців тієї страшної трагедії. Захід супроводжували виступи місцевих аматорів.
Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату РДА
* * *
Очільники області, району без урочистих промов у невимушеній обстановці спілкувалися з жителями громади, зичили всім здоров’я, добра, миру. А потім на фоні показу фільму «Заживо спалені…» (1377 спалених сіл по Україні в роки ІІ Світової війни) линули спогади, які зачитували працівники музею В.П. Спасік, С.М. Пантюшенко. Вони розповідали про трагедію села того березневого дня, коли був мороз 20 градусів, коли село потопало в заметах, дахи будівель, дерева були вкриті великим шаром снігу. 23 березня 1942 року Єліне спалили вщент, не залишивши жодної хати, жодної споруди. І дуже щемною була пісня «Враги сожгли родную хату» у виконанні працівниці музею С.Коротиш.
Зі сльозами на очах говорила про пережите Надія Півень, розповідала як фашисти гнали їх шеренгою на Безуглівку, а далі на Гомель, як ніхто не захворів, хоча було дуже холодно. У Гомелі всіх пригнаних розстріляли над ровом і прикидали землею, яка потім, за свідченням свідків, ще 4 дні ворушилася.
Вірш у виконанні Л.Г. Маклюк «Варварство», пісні «Журавка», «Помни» зворушили присутніх до сліз (співали А.Шрамченко, Н.Грищенко, Н.Коротиш, отець Свято-Покровської церкви Володимир). Усього вбитих, спалених у війні - 271 воїн, 303 мирні жителі по сільській раді. Приголомшила розповідь старшого наукового співробітника музею Д.Дрозда про невідомі сторінки нашої історії: про проведення судового процесу над військовими злочинцями восени 1947 року в Чернігові (Книга В.Моренця «Чернігівський процес»).
На закінчення всі зійшлись на думці – нам треба берегти мир. Усі присутні разом виконали пісню «Бухенвальдський набат». А потім був організований поминальних обід.
Єлінці дуже вдячні спонсорам заходу: голові об’єднаної територіальної громади Олександру Медведьову та депутату районної ради від Радикальної партії О. Ляшка Павлу Мірошниченку.
В.СПАСІК
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