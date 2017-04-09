Цьогорічний день здоров’я проходить під гаслом «Депресія: давай поговоримо». Від цієї недуги страждають люди різного віку і в усіх країнах.
Хворий не здатен виконувати навіть прості повсякденні завдання, погіршуються взаємини з рідними і друзями, він перестає радіти, впадає у песимістичний стан, а в крайніх випадках депресія призводить до самогубства. Є три категорії людей, які схильні до депресії найбільше: молодь від 15-24 років, вагітні жінки і молоді мами, а також люди похилого віку.
Цей психічний розлад може виникати внаслідок важких переживань у дитячому віці, бути результатом втрати близької людини, роботи або внаслідок побічної дії деяких ліків та при деяких соматичних захворюваннях чи травмах. У деяких людей в похмуру погоду або у тих, хто перебуває в затемнених приміщеннях, депресія може виникати через відсутність яскравого світла. Виявлення випадків депресії лікарями ускладнене тим, що пацієнти намагаються промовчати про симптоми. Деякі просто бояться бути направленими до психіатра.
Що робити, якщо у когось з ваших близьких депресія?
Дайте зрозуміти, що ви хочете допомогти, вислухайте людину без осуду, допомагайте робити повсякденні справи та дотримуватися режиму прийому їжі і сну, радьте концентруватися на позитивних речах. Якщо лікар виписав лікарські препарати, допоможіть хворому дотримуватися встановленого курсу лікування.
При появі думок у нього про нанесення собі шкоди, не залишайте його одного, зверніться до служби невідкладної допомоги.
Пам’ятайте: є безліч способів залишатися психічно стійким і не впадати в депресію. Якщо вам здається, що у вас вона починається, поговоріть з кимось, кому ви довіряєте, або зверніться за допомогою до фахівця. Депресія піддається лікуванню.
Олена ШАРПАН,
в.о. головного лікаря
КУ «Сновського районного
центру ПМСД»
Хворий не здатен виконувати навіть прості повсякденні завдання, погіршуються взаємини з рідними і друзями, він перестає радіти, впадає у песимістичний стан, а в крайніх випадках депресія призводить до самогубства. Є три категорії людей, які схильні до депресії найбільше: молодь від 15-24 років, вагітні жінки і молоді мами, а також люди похилого віку.
Цей психічний розлад може виникати внаслідок важких переживань у дитячому віці, бути результатом втрати близької людини, роботи або внаслідок побічної дії деяких ліків та при деяких соматичних захворюваннях чи травмах. У деяких людей в похмуру погоду або у тих, хто перебуває в затемнених приміщеннях, депресія може виникати через відсутність яскравого світла. Виявлення випадків депресії лікарями ускладнене тим, що пацієнти намагаються промовчати про симптоми. Деякі просто бояться бути направленими до психіатра.
Що робити, якщо у когось з ваших близьких депресія?
Дайте зрозуміти, що ви хочете допомогти, вислухайте людину без осуду, допомагайте робити повсякденні справи та дотримуватися режиму прийому їжі і сну, радьте концентруватися на позитивних речах. Якщо лікар виписав лікарські препарати, допоможіть хворому дотримуватися встановленого курсу лікування.
При появі думок у нього про нанесення собі шкоди, не залишайте його одного, зверніться до служби невідкладної допомоги.
Пам’ятайте: є безліч способів залишатися психічно стійким і не впадати в депресію. Якщо вам здається, що у вас вона починається, поговоріть з кимось, кому ви довіряєте, або зверніться за допомогою до фахівця. Депресія піддається лікуванню.
Олена ШАРПАН,
в.о. головного лікаря
КУ «Сновського районного
центру ПМСД»
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