Вільна боротьба
1 квітня в Мені відбулися обласні змагання серед районних ДЮСШ «Колос» під девізом «Хто ти, майбутній олімпієць?» на першість Чернігівської обласної організації ФСТ «Колос» АПК України.
Участь у змаганнях взяли більш як 60 учасників, з них 14 – вихованці ДЮСШ Сновської РО ВФСТ «Колос». Серед юнаків 2004-2005 рр.н. у своїх вагових категоріях чотири посіли перші місця - Олександр Чорнорот (вагова категорія 28 кг), Анастасія Бригинець (38 кг), Олег Салата (42 кг), Данило Ревенко (73 кг) та ще три серед юнаків 2000-2002 рр.н. – Роман Коржавін (46 кг), Андрій Козик (58 кг), Артур Лебедєв (76 кг). Сім учасників здобули другі та треті місця. У загальному підсумку команда ДЮСШ Сновської районної організації ВФСТ «Колос» зайняла перше загальнокомандне місце, на другому – Менська ДЮСШ, на третьому – Ніжинська ДЮСШ. Поїздка на обласні змагання відбулася завдяки підтримці Василя Ревенка та Сергія Бурдюга.
Міні-футбол
У цей же день в м.Сновськ відбувся третій тур районних змагань з міні-футболу. Правда, третій тур був не дуже щедрий на голи, ніж попередні. В двобої команда «Партизан» с.Єліне з рахунком 3:1 перемогла петрівчан. З таким же рахунком закінчилась зустріч між «Енергетиком» та кучинівцями на користь «Енергетика». А команда ВПУЛГ в першому таймі гідно протистояла «Тайму» з нічийним результатом 2:2. Але в другому ВПУЛГ пропустила в свої ворота чотири м’ячі, забивши тільки один. Футболісти з В.Щимеля з рахунком 0:3 поступилися «РЕМ». Після трьох турів жодної поразки не мають «Енергетик», «Тайм» та «Освіта». Правда, «Освіта» зіграла дві зустрічі. Отже, всі команді, які беруть участь у змаганнях, ще мають шанси претендувати на призові місця.
Г.САЛАТА,
голова Сновської РО ВФСТ «Колос»
Анонс
1 квітня в Мені відбулися обласні змагання серед районних ДЮСШ «Колос» під девізом «Хто ти, майбутній олімпієць?» на першість Чернігівської обласної організації ФСТ «Колос» АПК України.
Участь у змаганнях взяли більш як 60 учасників, з них 14 – вихованці ДЮСШ Сновської РО ВФСТ «Колос». Серед юнаків 2004-2005 рр.н. у своїх вагових категоріях чотири посіли перші місця - Олександр Чорнорот (вагова категорія 28 кг), Анастасія Бригинець (38 кг), Олег Салата (42 кг), Данило Ревенко (73 кг) та ще три серед юнаків 2000-2002 рр.н. – Роман Коржавін (46 кг), Андрій Козик (58 кг), Артур Лебедєв (76 кг). Сім учасників здобули другі та треті місця. У загальному підсумку команда ДЮСШ Сновської районної організації ВФСТ «Колос» зайняла перше загальнокомандне місце, на другому – Менська ДЮСШ, на третьому – Ніжинська ДЮСШ. Поїздка на обласні змагання відбулася завдяки підтримці Василя Ревенка та Сергія Бурдюга.
Міні-футбол
У цей же день в м.Сновськ відбувся третій тур районних змагань з міні-футболу. Правда, третій тур був не дуже щедрий на голи, ніж попередні. В двобої команда «Партизан» с.Єліне з рахунком 3:1 перемогла петрівчан. З таким же рахунком закінчилась зустріч між «Енергетиком» та кучинівцями на користь «Енергетика». А команда ВПУЛГ в першому таймі гідно протистояла «Тайму» з нічийним результатом 2:2. Але в другому ВПУЛГ пропустила в свої ворота чотири м’ячі, забивши тільки один. Футболісти з В.Щимеля з рахунком 0:3 поступилися «РЕМ». Після трьох турів жодної поразки не мають «Енергетик», «Тайм» та «Освіта». Правда, «Освіта» зіграла дві зустрічі. Отже, всі команді, які беруть участь у змаганнях, ще мають шанси претендувати на призові місця.
Г.САЛАТА,
голова Сновської РО ВФСТ «Колос»
Анонс
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