понедельник, 10 апреля 2017 г.

Спорт

Вільна боротьба
1 квітня в Мені відбулися обласні змагання серед районних ДЮСШ «Колос» під девізом «Хто ти, майбутній олімпієць?»  на першість Чернігівської обласної організації ФСТ «Колос» АПК України.
Участь у змаганнях взяли більш як 60 учасників,  з них 14  – вихованці  ДЮСШ Сновської РО ВФСТ «Колос». Серед юнаків 2004-2005 рр.н. у своїх вагових категоріях  чотири посіли перші місця -  Олександр Чорнорот (вагова категорія  28 кг), Анастасія Бригинець (38 кг), Олег Салата (42 кг), Данило Ревенко (73 кг) та  ще  три  серед юнаків 2000-2002 рр.н. – Роман Коржавін (46 кг), Андрій Козик (58 кг), Артур Лебедєв (76 кг). Сім учасників  здобули  другі та треті місця.  У загальному підсумку команда ДЮСШ Сновської районної організації  ВФСТ «Колос» зайняла перше загальнокомандне місце, на другому – Менська ДЮСШ, на третьому – Ніжинська ДЮСШ. Поїздка на обласні змагання  відбулася завдяки підтримці Василя Ревенка та Сергія Бурдюга.
Міні-футбол
У цей же день  в м.Сновськ  відбувся третій тур районних змагань з міні-футболу. Правда, третій тур був не дуже щедрий на голи, ніж попередні.  В двобої команда «Партизан» с.Єліне  з рахунком 3:1 перемогла петрівчан. З таким же рахунком  закінчилась зустріч між   «Енергетиком»  та кучинівцями на користь «Енергетика». А команда ВПУЛГ в першому  таймі гідно протистояла «Тайму» з нічийним  результатом 2:2. Але в другому  ВПУЛГ пропустила в свої ворота чотири м’ячі, забивши тільки один. Футболісти з В.Щимеля з рахунком 0:3  поступилися  «РЕМ». Після трьох турів жодної поразки не мають «Енергетик», «Тайм» та «Освіта». Правда, «Освіта» зіграла дві зустрічі. Отже,  всі команді, які беруть участь у змаганнях, ще мають шанси претендувати на призові місця.
Г.САЛАТА,
голова Сновської РО ВФСТ «Колос»
Анонс

Автор: на
Ярлыки:

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