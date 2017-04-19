Обчислення допомоги по вагітності та пологах за основним місцем роботи, виходячи із розміру мінімальної заробітної плати

Допомога по вагітності та пологах відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XІV (далі – Закон №1105) надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.
Частиною першою статті 26 Закону №1105 визначено, що допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати, обчисленої у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, і не залежить від страхового стажу.
В свою чергу, частиною другою статті 26 Закону №1105 передбачено, що сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду, та не може бути меншою, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.
Тобто, якщо сума допомоги по вагітності та пологах за основним місцем роботи у розрахунку на місяць є меншою за розмір мінімальної заробітної плати, то на виконання норми частини 2 статті 26 Закону № 1105 необхідно здійснити доплату до суми допомоги по вагітності та пологах, розраховану із розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.
За роз’ясненням Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, викладеного у листі від 22.02.2017 № 2.4-17-328, сума допомоги по вагітності та пологах повинна визначатися наступним чином:
1.Розраховується середньоденна заробітна плата виходячи з фактичних виплат;
2.Перевіряється фактична середньоденна заробітна плата із середньоденною заробітною платою, обчисленою з розміру мінімальної заробітної плати, встановленого у місяці настання страхового випадку (мінімальна заробітна плата / на 30,44 – середньомісячну кількість календарних днів);
3.У разі перевищення середньоденної заробітної плати, розрахованої із мінімальної заробітної плати, над фактичною середньоденною заробітною платою, подальший розрахунок страхової виплати (допомоги по вагітності та пологах) здійснювати із середньоденної, обчисленої із мінімальної заробітної плати.
Отже, за основним місцем роботи середньоденна заробітна плата для розрахунку допомоги по вагітності та пологах при встановленій мінімальній заробітній платі у розмірі 3200 грн. повинна бути не менша 105,12 грн. (3200 грн./30,44).
За роз’ясненнями та консультаціями просимо звертатись за телефонами: у м. Корюківка – 3-12-36, 3-12-38; 3-14-98; у м. Сновськ – 2-18-64 та у м. Городня – 2-75-18.
Єрмоленко Т.О., директор Корюківської
міжрайонної виконавчої дирекції
обласного відділення Фонду
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