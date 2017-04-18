Великодні свята шахраїв не спиняють

Найбільш актуальними на сьогодні є шахрайства відносно громадян похилого віку. Так, несподівані «добродії» часто видають себе за працівників банківських установ, які розповідають про якийсь невідомий «обмін грошей» і пропонують допомогти стареньким обміняти наявні купюри на «нові»;
працівників соціальної служби, які приносять пенсіонеру так звану «гуманітарну допомогу» у вигляді продуктових наборів або навіть і грошової суми, та в процесі спілкування вивідують місця зберігання заощаджень та викрадають їх тощо. Окремим видом шахрайств можна назвати «діяльність» осіб ромської національності. Їх махінації діляться на гадання та «зняття порчі».
І пам’ятайте: ні в якому разі не дозволяйте підозрілим особам заходити до свого помешкання, а якщо вже вони зайшли самовільно - зверніться по допомогу до сусідів, аби спровадити непроханих гостей з квартири чи будинку.
З початку року на території Сновського району було скоєно 23 злочини, які підпадають під статтю «Шахрайство». Нові види шахрайств здійснюються таким чином: аферисти телефонують до громадян та повідомляють їм про те, що з кимось із їх родичів чи знайомих сталась якась прикра, не передбачувана ситуація, для вирішення якої потрібні кошти, які необхідно перерахувати на телефон незнайомцю.
Найчастіше люди, почувши від невідомої особи про нещастя рідної для них людини, чомусь одразу, не маючи ніяких сумнівів в повідомленні незнайомця, знаходять необхідну суму грошей та негайно перераховують злочинцям. А лише потім, коли розуміють, що стали жертвою шахрайства, телефонують до рідних та в поліцію. Також шахраї пропонують покупцеві перерахувати кошти за покупку до отримання товару чи просять назвати персональні дані картки, які є конфіденційними на зразок пароля чи пін-кода, або за вказаною ціною надають інший товар, який є нижчий за собівартістю. Пам’ятайте: надмірна довірливість – ваш найперший ворог, який працює на руку шахраям. У багатьох випадках значних втрат могло б і не бути, якби самі потерпілі проявили хоча б трішки обережності. Якщо ви стали жертвою шахрайства чи вам стало відомо факти вчинення таких дій, звертайтеся до Сновського ВП МВП ГУНП в Чернігівській області за тел.: 102 або 2-15-63 для відповідного реагування.
О.САЛАТА,
заступник начальника Сновського ВП
працівників соціальної служби, які приносять пенсіонеру так звану «гуманітарну допомогу» у вигляді продуктових наборів або навіть і грошової суми, та в процесі спілкування вивідують місця зберігання заощаджень та викрадають їх тощо. Окремим видом шахрайств можна назвати «діяльність» осіб ромської національності. Їх махінації діляться на гадання та «зняття порчі».
І пам’ятайте: ні в якому разі не дозволяйте підозрілим особам заходити до свого помешкання, а якщо вже вони зайшли самовільно - зверніться по допомогу до сусідів, аби спровадити непроханих гостей з квартири чи будинку.
З початку року на території Сновського району було скоєно 23 злочини, які підпадають під статтю «Шахрайство». Нові види шахрайств здійснюються таким чином: аферисти телефонують до громадян та повідомляють їм про те, що з кимось із їх родичів чи знайомих сталась якась прикра, не передбачувана ситуація, для вирішення якої потрібні кошти, які необхідно перерахувати на телефон незнайомцю.
Найчастіше люди, почувши від невідомої особи про нещастя рідної для них людини, чомусь одразу, не маючи ніяких сумнівів в повідомленні незнайомця, знаходять необхідну суму грошей та негайно перераховують злочинцям. А лише потім, коли розуміють, що стали жертвою шахрайства, телефонують до рідних та в поліцію. Також шахраї пропонують покупцеві перерахувати кошти за покупку до отримання товару чи просять назвати персональні дані картки, які є конфіденційними на зразок пароля чи пін-кода, або за вказаною ціною надають інший товар, який є нижчий за собівартістю. Пам’ятайте: надмірна довірливість – ваш найперший ворог, який працює на руку шахраям. У багатьох випадках значних втрат могло б і не бути, якби самі потерпілі проявили хоча б трішки обережності. Якщо ви стали жертвою шахрайства чи вам стало відомо факти вчинення таких дій, звертайтеся до Сновського ВП МВП ГУНП в Чернігівській області за тел.: 102 або 2-15-63 для відповідного реагування.
О.САЛАТА,
заступник начальника Сновського ВП
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