Гарно вийшло, що й не передати!

Трудові будні Сновського історичного музею постійно сповнені прагненням дарувати землякам і гостям нашого краю прекрасні миті насолоди, душевне тепло, спілкування зі світом таланту і творчості.
Напередодні Пасхальних свят у музеї відкрилася виставка робіт вихованців та викладачів будинку школяра, тематика якої відображала великодні звичаї і традиції українського народу, нашого поліського регіону.
Щиро зізнаємося: ноги самі несли і мене, і багатьох відвідувачів до музею, аби побачити різнокольорове зібрання дитячих витворів й насолодитися рукотворною красою.
Професійні і людські якості на тій виставці вміло демонструвала директор музею Валентина Москаленко. Гарно у неї виходило, що й не передати!
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
Напередодні Пасхальних свят у музеї відкрилася виставка робіт вихованців та викладачів будинку школяра, тематика якої відображала великодні звичаї і традиції українського народу, нашого поліського регіону.
Щиро зізнаємося: ноги самі несли і мене, і багатьох відвідувачів до музею, аби побачити різнокольорове зібрання дитячих витворів й насолодитися рукотворною красою.
Професійні і людські якості на тій виставці вміло демонструвала директор музею Валентина Москаленко. Гарно у неї виходило, що й не передати!
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
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