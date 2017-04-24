«Орхідея» - це відкритість, тепле спілкування

Днями відбулася чергова зустріч членів клубу «Орхідея», що діє при Новоборовицькій бібліотеці. Жіночки збираються тут, щоб поспілкуватися на різні теми.
Приводом чергової зустрічі стало обговорення весняно-городніх робіт, які вже розпочалися в селі. Жінки поділилися одна з одною порадами, де краще купувати насіння, у які дні краще сіяти й садити городину, чим захищати від шкідників майбутній урожай. Додатково виокремили цікаві факти в газетах і журналах, які знаходяться в бібліотеці. Розмова, як завжди, проходила невимушено, по-домашньому тепло, за чашкою чаю. Клуб «Орхідея» завжди відкритий для нових членів і нових ідей.
І.МАРТИНЕНКО, бібліотекар, с.Нові Боровичі
Приводом чергової зустрічі стало обговорення весняно-городніх робіт, які вже розпочалися в селі. Жінки поділилися одна з одною порадами, де краще купувати насіння, у які дні краще сіяти й садити городину, чим захищати від шкідників майбутній урожай. Додатково виокремили цікаві факти в газетах і журналах, які знаходяться в бібліотеці. Розмова, як завжди, проходила невимушено, по-домашньому тепло, за чашкою чаю. Клуб «Орхідея» завжди відкритий для нових членів і нових ідей.
І.МАРТИНЕНКО, бібліотекар, с.Нові Боровичі
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