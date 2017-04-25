Давайте допоможемо врятувати чоловіка!

47-річний займищанин Микола Жума майже ніколи не хворів. Весь час був у роботі, у клопотах за донькою-студенткою, сином і дружиною. По дорозі на роботу заболіла голова. Коли привезла «Швидка»,
тиск був 260/220. Тепер Микола Олексійович перебуває у комі в реанімаційному відділенні обласної лікарні. Його прооперували. Коштів на лікування потрібно дуже багато. Родина вже витратила всі. Збирають гроші і односельці, і просто чужі люди, але цього недостатньо. Гроші треба і треба, тому сім’я сподівається на участь у цій біді жителів Сновська й сіл громади. Допоможіть, будь ласка, і Бог вам за це віддячить!
Реквізити для зарахування на картку ПриватБанку:
Номер рахунку 29244825509100, МФО 305299, ОКПО 14360570. Призначення платежу: Жума Ірина Миколаївна, інн 2598410284, для перерахування на картку 5168 7573 1193 3412.
тиск був 260/220. Тепер Микола Олексійович перебуває у комі в реанімаційному відділенні обласної лікарні. Його прооперували. Коштів на лікування потрібно дуже багато. Родина вже витратила всі. Збирають гроші і односельці, і просто чужі люди, але цього недостатньо. Гроші треба і треба, тому сім’я сподівається на участь у цій біді жителів Сновська й сіл громади. Допоможіть, будь ласка, і Бог вам за це віддячить!
Реквізити для зарахування на картку ПриватБанку:
Номер рахунку 29244825509100, МФО 305299, ОКПО 14360570. Призначення платежу: Жума Ірина Миколаївна, інн 2598410284, для перерахування на картку 5168 7573 1193 3412.
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