Матеріальне забезпечення та соціальні послуг для членів та працівників фермерських господарств

Право громадян на соціальний захист, зокрема, на матеріальне забезпечення у разі тимчасової непрацездатності, закріплено Конституцією України. Реалізується воно за рахунок сплачених страхових внесків громадян, підприємств, установ, організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення.
Відносини, що пов'язані із створенням та діяльністю фермерських господарств, регулюються Господарським кодексом України, Законом України від 19.06.2003 № 973-ІV «Про фермерське господарство» (далі — Закон № 973) та іншими законами.
Відповідно до Закону № 973 членами фермерського господарства можуть бути подружжя, їх батьки, діти, які досягли 14-річного віку, інші члени сім’ї, родичі, які об’єдналися для спільного ведення фермерського господарства, визнають і дотримуються положень Статуту фермерського господарства.
Членами фермерського господарства не можуть бути особи, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом, угодою).
Головою фермерського господарства є його засновник або інша визначена в Статуті особа.
Голова фермерського господарства може письмово доручати виконання своїх обов'язків одному з членів господарства або особі, яка працює за контрактом.
Трудові відносини у фермерському господарстві базуються на основі праці його членів і регулюються Статутом, а осіб, залучених до роботи за трудовим договором (контрактом), - законодавством України про працю.
З особами, залученими до роботи у фермерському господарстві, укладається трудовий договір (контракт) у письмовій формі, в якому визначаються строк договору, умови праці і відпочинку.
Згідно ст.18 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування ” від 23.09.1999 року № 1105-ХІV (Далі Закон України 1105) визначено перелік осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності це особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, у тому числі в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів або у фізичних осіб, а також обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах.
За страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності надаються такі види матеріального забезпечення та соціальних послуг: допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомога по вагітності та пологах, допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві),оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм (ст.. 20 Закон України 1105).
Відповідно до Закону України від 08.07.2010 № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» члени фермерського господарства є платниками, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску та беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування протягом строку, визначеного в договорі про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, але не менше одного року.
Враховуючі вищезазначене, право на отримання матеріального забезпечення і соціальних послуг мають:
- особи, які працюють у фермерському господарстві за трудовим договором (контрактом, угодою);
- члени фермерського господарства у разі укладання договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування та сплати єдиного внеску.
Оскільки право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності мають застраховані громадяни України (ч. 1 ст. 19 Закону України 1105), то добровільна сплата єдиного внеску членами фермерського господарства забезпечує їх соціальну захищеність.
У разі настання страхового випадку добровільно застрахована особа звертається до робочого органу Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за місцем проживання із заявою на призначення певного виду допомоги.
За роз’ясненнями та консультаціями просимо звертатись за телефонами: у м. Корюківка – 3-12-36, 3-12-38 ; 3-14-98; у м. Сновськ – 2-18-64 та у м. Городня – 2-75-18.
Єрмоленко Т.О., директор Корюківської
міжрайонної виконавчої дирекції
обласного відділення Фонду
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