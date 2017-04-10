Поцупили дрова і кусень м’яса

31 березня на службу «102» звернулась гр. К. і повідомила про те, що їй зателефонували сусіди і розповіли, що 30 березня невідомі особи винесли з її будинку холодильник, телевізор, завантажили в автомобіль та поїхали в невідомому напрямку.
31 березня до чергової частини Сновського ВП по телефону від гр. У. надійшло повідомлення про те, що в нього із сараю зникають дрова.
31 березня до чергової частини Сновського ВП по телефону від гр. Т. надійшло повідомлення про те, що в с.Жовідь місцеві мешканці продають самогон.
2 квітня на службу «102» звернувся гр. А. і повідомив про те, що 2 квітня помітив, що із трактора Т-40 викрали акумулятор та комплектуючі деталі двигуна. Трактор знаходився біля будинку на городі. На місці події видні сліди.
3 квітня на службу «102» звернувся гр. М. і повідомив про те, що 3 квітня о 18-11 год. була здійснена дрібна крадіжка з магазину, а саме м’яса на суму 58 грн.
31 березня до чергової частини Сновського ВП по телефону від гр. У. надійшло повідомлення про те, що в нього із сараю зникають дрова.
31 березня до чергової частини Сновського ВП по телефону від гр. Т. надійшло повідомлення про те, що в с.Жовідь місцеві мешканці продають самогон.
2 квітня на службу «102» звернувся гр. А. і повідомив про те, що 2 квітня помітив, що із трактора Т-40 викрали акумулятор та комплектуючі деталі двигуна. Трактор знаходився біля будинку на городі. На місці події видні сліди.
3 квітня на службу «102» звернувся гр. М. і повідомив про те, що 3 квітня о 18-11 год. була здійснена дрібна крадіжка з магазину, а саме м’яса на суму 58 грн.
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