Нашій Каті рівних не було
8 квітня у Чернігові відбувся третій завершальний тур клубного чемпіонату Чернігівщини з настільного тенісу.
Нашу команду представляли Катя Борсук та Єгор Гребенюк. За сумою набраних очок після трьох турів сновські гравці вибороли ІІІ місце, залишивши позаду 15 команд. Наступного для в особистому заліку наша Катя посіла І місце. Рівних їй просто не було.
Тетяна САРАПІНА, тренер
8 квітня у Чернігові відбувся третій завершальний тур клубного чемпіонату Чернігівщини з настільного тенісу.
Нашу команду представляли Катя Борсук та Єгор Гребенюк. За сумою набраних очок після трьох турів сновські гравці вибороли ІІІ місце, залишивши позаду 15 команд. Наступного для в особистому заліку наша Катя посіла І місце. Рівних їй просто не було.
Тетяна САРАПІНА, тренер
Команда Сновська посіла ІІІ місце
8 квітня у Городні відбувся турнір з футболу, присвячений пам’яті ЗТУ М.І. Семеняка. У турнірі брали участь юнаки 2002 р.н. і молодші, всього шість команд: «Десна» (м.Чернігів), ДЮСШ (м.Бахмач), ДЮСШ (м.Сновськ), ДЮСШ «Прилуцький район), ДЮСШ (смт Ріпки), ДЮСШ (м.Городня). Наші земляки розпочали гру не дуже успішно, поступившись 1:2 чернігівській «Десні». А затим обіграли з рахунком 3:2 однолітків з Бахмача. У грі за третє місце зійшлись з командою Прилуцького району, де переконливо перемогли з рахунком 3:0. У підсумку Сновськ зайняв ІІІ місце, друге – у «Десни», а перше - у господарів турніру з Городні.
Переконлива перемога
14 квітня розпочалося друге коло першості області серед команд ДЮСШ (старша вікова група 2000-2001 рр.н., молодша – 2002-2003 рр.н.). Сновські спортсмени зустріли у себе в гостях однолітків з Городні. Змагальний день для нашої команди завершився вдало: старші упевнено перемогли з рахунком 3:0, а молодші – 3:2. Тренерами наших гравців у цих змаганнях виступали Р.Грицюк, О.Кухаренко, М.Бобров та Б.Дибков.
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