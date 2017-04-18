Сновське бюро правової допомоги інформує

Уряд вже встановив розміри та порядок виплати щорічної разової грошової допомоги до 5 травня у 2017 році. Виплату щорічної разової грошової допомоги учасникам бойових дій, інвалідам війни, учасникам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", а також жертвам нацистських переслідувань передбачено у таких розмірах:
1) інвалідам війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:
- I групи - 3500 гривень;
- II групи - 3100 гривень;
- III групи - 2700 гривень;
2) учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків, - 1200 гривень;
3) особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 3500 гривень;
4) членам сімей загиблих і дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, - 600 гривень;
5) учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога - 500 гривень.
Для отримання даної виплати до 5 травня у 2017 році, учасники бойових дій, які звільнені в запас, мають до 30 квітня 2017 року подати: заяву до районного військкомату про виплату допомоги, посвідчення учасника бойових дій, реквізити банківського рахунку, на який будуть перераховані кошти.
Заяви та документи не подають і отримують виплату автоматично:
- інваліди війни (їм кошти будуть нараховані на банківський рахунок, або вони зможуть їх отримати у поштовому відділенні);
- учасники бойових дій, які служать (їм кошти будуть нараховані на банківський рахунок, або вони зможуть їх отримати у військовій частині).
Усі кошти мають бути нараховані до 5 травня 2017 року. У разі не нарахування або для перевірки даних необхідно звернутися до органів соцзахисту за місцем реєстрації.
Якщо хтось не встигне подати заяву до 30 квітня 2017 року, можна буде звернутися за допомогою до 30 вересня 2017 року.
Більш детальну інформацію можна отримати звернувшись до Сновського бюро правової допомоги з 9-00 до 18-00 з понеділка по п’ятницю за адресою: м. Сновськ, вул. Миру, 51а т. 2-13-48.
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