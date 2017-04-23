Військова служба за контрактом – вимога часу

З початку 2017 року близько 4,5 тисячі українців вирішили пов`язати свою долю зі Збройними Силами України та заключили контракти на проходження військової служби в різних військових частинах. А це гарантія гідної зарплати, вищої за середню по країні.
Солдат на посаді стрільця, що несе службу поза зоною АТО, отримує щомісяця не менше 7 000 гривень. Залежно від посади, звання, терміну проходження служби, кваліфікації, ця сума збільшується. Також виплачується винагорода усім військовослужбовцям, які виконують обов`язки у зоні АТО, незалежно від звання та посади. Військовослужбовці першої лінії оборони щомісяця отримують додатково 7 500 гривень. В інших районах АТО - 3 500 гривень. Терміни контрактів: на 3 роки – для рядового складу; від 3 до 5 років – для сержантського та старшинського складу; від 2 до 5 років – для офіцерського складу. Для надання можливості громадянам України, які бажають виконати свій громадянський обов`язок, але через їх вік їм було відмовлено в прийнятті на військову службу за контрактом рішенням начальника Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України дозволено комплектування бойових військових частин офіцерами запасу, які не мають бойового досвіду участі у антитерористичній операції, у військовому званні: до капітана включно – віком до 40 років; майор – віком до 45 років; підполковник – віком до 50 років.
Ігор БАТЮК, військовий комісар району, підполковник
Солдат на посаді стрільця, що несе службу поза зоною АТО, отримує щомісяця не менше 7 000 гривень. Залежно від посади, звання, терміну проходження служби, кваліфікації, ця сума збільшується. Також виплачується винагорода усім військовослужбовцям, які виконують обов`язки у зоні АТО, незалежно від звання та посади. Військовослужбовці першої лінії оборони щомісяця отримують додатково 7 500 гривень. В інших районах АТО - 3 500 гривень. Терміни контрактів: на 3 роки – для рядового складу; від 3 до 5 років – для сержантського та старшинського складу; від 2 до 5 років – для офіцерського складу. Для надання можливості громадянам України, які бажають виконати свій громадянський обов`язок, але через їх вік їм було відмовлено в прийнятті на військову службу за контрактом рішенням начальника Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України дозволено комплектування бойових військових частин офіцерами запасу, які не мають бойового досвіду участі у антитерористичній операції, у військовому званні: до капітана включно – віком до 40 років; майор – віком до 45 років; підполковник – віком до 50 років.
Ігор БАТЮК, військовий комісар району, підполковник
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