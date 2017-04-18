«Хай весь світ дивують нині діти неньки-України»

під такою назвою вже сім років відбувається щорічний обласний конкурс дитячої літературної творчості, започаткований чернігівською письменницею, улюбленицею дітвори Тетяною Пакалюк.
Діти Сновщини завжди беруть у ньому участь і завжди займають, якщо не перші, то інші призові місця серед кількох сотень конкурсантів. Це Олександр Латишев з м.Сновськ (І та ІІ місця), Денис Мартиненко з с.Нові Боровичі (ІІІ місце), Дар’я Барбарич з с.Суничне (ІІІ місце) та інші. На сторінках газети друкувалась новела О.Латишева «Вікна».
Цьогоріч компетентне журі, що складалося з відомих чернігівських письменників, відзначило трьох наших конкурсантів. Відзнакою голови журі Тетяни Пакалюк відзначено есе Олексія Полюшка «Моя Батьківщина – Україна» (Сновська гімназія, 5-а клас); у старшій групі у номінації «Проза» посів 3-е місце етюд «Моя Україна» Євгенії Безручко (Сновська ЗОШ №1, 10 кл.); 2-е місце – робота «Герої не вмирають» Дарини Савельєвої (Сновська ЗОШ №1, 8-а клас). Вітаємо наших талановитих дітей, а також їх наставницю, вчительку від Бога – Галину Ситіну.
О.УЛЯНЕНКО, заступник директора Сновської ЦБС по роботі з дітьми
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