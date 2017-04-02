Громада – це сила

Нещодавно в Сновську на базі Вищого училища лісового господарства відбулася зустріч громадських активістів півночі Чернігівщини. Організувала і провела її Корюківська міська молодіжна громадська організація «Альтернатива» на чолі з Володимиром Онищуком.
Серед запрошених були представники різних громадських організацій (ГО) з Сосниччини, Менщини, Корюківщини, Городнянщини, Сновщини, а також сам міський голова Корюківки Ратан Ахмедов. Цікаво, що об’єдналися в ГО люди різні за віком, професіями, статками, але з одним великим бажанням: «Ми хочемо зробити наші міста і села найкращими, чистими, розвинутими, щоб у них було комфортно жити, щоб з них не виїжджала молодь». Ці активні люди не чекають, що хтось прийде і зробить для них свято, прибере територію, збудує спортмайданчик тощо, а самі у співпраці з місцевою владою беруться вирішувати проблеми населених пунктів.
Присутні ділилися досвідом, презентували свою діяльність у фото- і відеодоробках.
Активну позицію займають підприємці Городнянщини, які зареєстрували свою Асоціацію і нині створюють умови для розкриття творчого, спортивного потенціалу молоді. Вони організували поїздки до театрів в Чернігів, зробили зимовий каток і тенісний корт, проводять літні фестивалі на День молоді. До речі, користуючись нагодою, запросили всіх бажаючих на День молоді до Городні, де відбудеться фестиваль, адже в Сеньківці міжнародний захід вже не проводиться.
Сновщину представили громадська організація «Аратта» (В.Смоляк), бібліотека (Н.Мокросноп та С. Вітинник), завідуюча сектором інформдіяльності та комунікацій з громадськістю РДА Н.Смоляк, заступник голови громадської ради при РДА О.Зарецька, керівник ансамблю "Мажор" (проект якого переміг у конкурсі проектів від благодійного фонду "Майбутнє Чернігіщини") Світлана Кузьменко та студія «Веселка» (подружжя Григорових).
Гості заходу з Чернігова Леся Федоренко та Вікторія Богдан розповіли про проект «Зелена сцена»* та «Зробимо Україну чистою разом»**.
Зустріч була дуже цікавою й насиченою. Після неї в блокнотах учасників залишились списки цікавих ідей, які варто починати втілювати в життя в своєму регіоні. Причому на основі цих ідей можна створити проекти і подати їх на конкурс грантів, таким чином вигравши ще й кошти для їх реалізації.
Лариса Мартиненко, голова громадської ради
*Щоп’ятниці, починаючи з травня, з 17-00 на Алеї героїв в обласному центрі під відкритим небом виконують різні відомі й молоді гурти свої музичні і пісенні твори. Тільки живий звук.
** 29 квітня 2017 року відбудеться чергова наймасштабніша всеукраїнська екологічна акція «Зробимо Україну чистою разом!» Кожен може приєднатися до неї, а зареєструвавшись на сайті https://letsdoitukraine.org – ще й отримати мішки і рукавички для колективного прибирання території свого міста чи села.
Серед запрошених були представники різних громадських організацій (ГО) з Сосниччини, Менщини, Корюківщини, Городнянщини, Сновщини, а також сам міський голова Корюківки Ратан Ахмедов. Цікаво, що об’єдналися в ГО люди різні за віком, професіями, статками, але з одним великим бажанням: «Ми хочемо зробити наші міста і села найкращими, чистими, розвинутими, щоб у них було комфортно жити, щоб з них не виїжджала молодь». Ці активні люди не чекають, що хтось прийде і зробить для них свято, прибере територію, збудує спортмайданчик тощо, а самі у співпраці з місцевою владою беруться вирішувати проблеми населених пунктів.
Присутні ділилися досвідом, презентували свою діяльність у фото- і відеодоробках.
Активну позицію займають підприємці Городнянщини, які зареєстрували свою Асоціацію і нині створюють умови для розкриття творчого, спортивного потенціалу молоді. Вони організували поїздки до театрів в Чернігів, зробили зимовий каток і тенісний корт, проводять літні фестивалі на День молоді. До речі, користуючись нагодою, запросили всіх бажаючих на День молоді до Городні, де відбудеться фестиваль, адже в Сеньківці міжнародний захід вже не проводиться.
Сновщину представили громадська організація «Аратта» (В.Смоляк), бібліотека (Н.Мокросноп та С. Вітинник), завідуюча сектором інформдіяльності та комунікацій з громадськістю РДА Н.Смоляк, заступник голови громадської ради при РДА О.Зарецька, керівник ансамблю "Мажор" (проект якого переміг у конкурсі проектів від благодійного фонду "Майбутнє Чернігіщини") Світлана Кузьменко та студія «Веселка» (подружжя Григорових).
Гості заходу з Чернігова Леся Федоренко та Вікторія Богдан розповіли про проект «Зелена сцена»* та «Зробимо Україну чистою разом»**.
Зустріч була дуже цікавою й насиченою. Після неї в блокнотах учасників залишились списки цікавих ідей, які варто починати втілювати в життя в своєму регіоні. Причому на основі цих ідей можна створити проекти і подати їх на конкурс грантів, таким чином вигравши ще й кошти для їх реалізації.
Лариса Мартиненко, голова громадської ради
*Щоп’ятниці, починаючи з травня, з 17-00 на Алеї героїв в обласному центрі під відкритим небом виконують різні відомі й молоді гурти свої музичні і пісенні твори. Тільки живий звук.
** 29 квітня 2017 року відбудеться чергова наймасштабніша всеукраїнська екологічна акція «Зробимо Україну чистою разом!» Кожен може приєднатися до неї, а зареєструвавшись на сайті https://letsdoitukraine.org – ще й отримати мішки і рукавички для колективного прибирання території свого міста чи села.
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