Перемога на фестивалі в Києві

Вербна неділя стала подвійним святом для наших «Ягідок». У цей день зразковий танцювальний колектив взяв участь у V Всеукраїнському фестивалі-конкурсі народної хореографії ім. П.Вірського і отримав заслужену перемогу в ІІ-му (регіональному) турі.
9 квітня на конкурс до Києва, як розповідає художній керівник колективу Світлана Горбатович, з’їхалися представники Житомирщини, Чернігівщини, Черкащини, Київщини та Києва. Наш колектив представив на розсуд журі (їх було аж 14 членів з різних куточків України) українську польку «Соняшник» та білоруський танець «Полька в лаптях». Під час оцінювання виступів зверталася увага на оригінальність танцю, художній рівень постановки, відповідність музики і хореографії, чистоту виконання й чіткість малюнка, відповідність костюмів представленому регіону тощо. «Ягідки» з цим справилися на «відмінно», до них з боку журі не було жодного зауваження! Виступали наші артисти в номінації «Аматорські хореографічні колективи». Завдяки бездоганному виконанню «Польки в лаптях» колектив запрошено на гала-концерт ІІІ Всеукраїнського туру фестивалю. Цей танцювальний номер журі визнано найкращим від Чернігівщини. (До речі, перемогу серед сільських будинків культури виборов зразковий ансамбль народного танцю «Калинонька» с. Куковичі з Менщини).
Сприяла в організації поїздки «Ягідок» до Києва начальник відділу культури і туризму міської ради Наталія Добненко, яка завжди підтримує юні таланти.
Діти на фестивалі мали змогу переглянути виступи своїх суперників, порівняти і оцінити з власними досягненнями, адже таким чином підвищується художній рівень їхньої майстерності. Звичайно ж, була і екскурсія столицею. Поверталися всі додому в піднесеному настрої і з бажанням ще і ще раз представляти рідну Сновщину на різних сценах, в тому числі й за кордоном.
Про фестиваль: засновник фестивалю-конкурсу - Національна хореографічна спілка України, очолює яку народний артист України Мирослав Вантух. Він є художнім керівником Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України ім. П.Вірського, який є візитівкою нашої країни. Колектив побував у понад 60-ти країнах світу, представляючи українські хореографічні композиції закордонній публіці. Фестиваль ім.П.Вірського проводиться з метою збереження і розвитку народних традицій хореографії, активізації організаційно-творчої та пошукової роботи скарбів танцювального мистецтва України.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото Олега МІРОШНИЧЕНКА
9 квітня на конкурс до Києва, як розповідає художній керівник колективу Світлана Горбатович, з’їхалися представники Житомирщини, Чернігівщини, Черкащини, Київщини та Києва. Наш колектив представив на розсуд журі (їх було аж 14 членів з різних куточків України) українську польку «Соняшник» та білоруський танець «Полька в лаптях». Під час оцінювання виступів зверталася увага на оригінальність танцю, художній рівень постановки, відповідність музики і хореографії, чистоту виконання й чіткість малюнка, відповідність костюмів представленому регіону тощо. «Ягідки» з цим справилися на «відмінно», до них з боку журі не було жодного зауваження! Виступали наші артисти в номінації «Аматорські хореографічні колективи». Завдяки бездоганному виконанню «Польки в лаптях» колектив запрошено на гала-концерт ІІІ Всеукраїнського туру фестивалю. Цей танцювальний номер журі визнано найкращим від Чернігівщини. (До речі, перемогу серед сільських будинків культури виборов зразковий ансамбль народного танцю «Калинонька» с. Куковичі з Менщини).
Сприяла в організації поїздки «Ягідок» до Києва начальник відділу культури і туризму міської ради Наталія Добненко, яка завжди підтримує юні таланти.
Діти на фестивалі мали змогу переглянути виступи своїх суперників, порівняти і оцінити з власними досягненнями, адже таким чином підвищується художній рівень їхньої майстерності. Звичайно ж, була і екскурсія столицею. Поверталися всі додому в піднесеному настрої і з бажанням ще і ще раз представляти рідну Сновщину на різних сценах, в тому числі й за кордоном.
Про фестиваль: засновник фестивалю-конкурсу - Національна хореографічна спілка України, очолює яку народний артист України Мирослав Вантух. Він є художнім керівником Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України ім. П.Вірського, який є візитівкою нашої країни. Колектив побував у понад 60-ти країнах світу, представляючи українські хореографічні композиції закордонній публіці. Фестиваль ім.П.Вірського проводиться з метою збереження і розвитку народних традицій хореографії, активізації організаційно-творчої та пошукової роботи скарбів танцювального мистецтва України.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото Олега МІРОШНИЧЕНКА
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