Нові перспективи колишнього голови

Коли верстався номер, з неофіційних джерел стало відомо про працевлаштування у столиці колишнього голови райради Павла Мірошниченка.
Бути своїм помічником-консультантом йому довірив наш народний депутат-земляк Василь Амельченко. І не просто довірив, а забезпечив відповідними широкими повноваженнями, офісом тощо.
Підтвердження інформації про призначення П.Л.Мірошниченка помічником-консультантом на постійній основі є на офіційному веб-порталі Верховної Ради України.
Бути своїм помічником-консультантом йому довірив наш народний депутат-земляк Василь Амельченко. І не просто довірив, а забезпечив відповідними широкими повноваженнями, офісом тощо.
Підтвердження інформації про призначення П.Л.Мірошниченка помічником-консультантом на постійній основі є на офіційному веб-порталі Верховної Ради України.
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