На анестезіолога чекає суд

Завідувача Сновської реанімації хірурга Миколу Мохнюка чекає судовий процес.
Розгляд справи у нашому місцевому суді запланований на третє травня. Його підозрюють у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки. Потерпілими визнані мати та чоловік покійної породіллі Насті Горбатенко. Семенівська сім’я вимагає від М.Мохнюка мільйон гривень (за завдану моральну шкоду). Нині згаданий лікар перебуває у Чернігові, в обласному кардіодиспансері.
Розгляд справи у нашому місцевому суді запланований на третє травня. Його підозрюють у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки. Потерпілими визнані мати та чоловік покійної породіллі Насті Горбатенко. Семенівська сім’я вимагає від М.Мохнюка мільйон гривень (за завдану моральну шкоду). Нині згаданий лікар перебуває у Чернігові, в обласному кардіодиспансері.
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