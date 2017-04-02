Весна у поле кличе

|Головний агроном Тетяна Щербина та тракторист СТОВ «Щорссільгоспсервіс» Микола Костюченко на полі, де сіється люпин.
СТОВ «Щорссільгоспсервіс» (керівник Наталія Коваленко) одне з перших розпочало роботи в полі. Тут знають, що весняний день рік годує. Станом на 28 березня вже посіяно 210 га вівса та 180 га люпину. Техніка на полях працює цілодобово й без вихідних. Підвозять до тракторів у поле як насіння, так і пальне. До речі, насіння люпину і вівса – власне, а кукурудзи і соняшника – закуповують. На посівному комплексі у дві зміни працюють трактористи Микола Костюченко і Олексій Товстий, Микола Пономарчук і Олександр Довбиш. Григорій Ващенко відповідає за площі з вівсом. За кожну зміну посівним комплексом можна засіяти приблизно по 36 га. Щоб не втрачати час, у поле привозять обіди хліборобам.
І звичайно ж, тут заправляють техніку як насінням, так і пальним. Зерно доставляють до сівалок Олександр Пильник, Василь М`ятенко та два Миколи - батько й син Голуби.
Головний агроном Тетяна Щербина пильно слідкує за ходом весняно-польового комплексу робіт: «Озимі пшеницю і жито ми вже підживили. Перезимували вони загалом добре. Нині грунт під посів готують Валентин Фомський і Володимир Фомський. Разом з посівними роботами додатково бригада працівників розчищає площі від чагарників і дерев для майбутніх полів». Робота у господарстві кипить, і все заради гарних майбутніх врожаїв.
Фото Лариси МАРТИНЕНКО
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