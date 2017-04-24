Коли діти, батьки й педагоги – одна дружна команда

Діти – наш найдоржчий скарб, наша надія, гордість і опора. Розвивати, підтримувати і заохочувати їх – святий обов’язок сім’ї, школи, влади і громадськості.
Тільки тоді у нас буде гідна зміна – сильна і красива! Тільки тоді наші доньки і сини будуть рости здоровими, щасливими та впевненими у прийдешньому дні, будуть рости на благо України.
Це добре розуміють люди, які не залишали на самоті учнівський, педагогічний та батьківський колективи Сновської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 у складних умовах цьогорічної зими. Одним із свідчень цього стала реальна допомога школі.
Педагогічному, учнівському та батьківському колективам, а також адміністрації Сновської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 було б неймовірно важко вирішувати поставлені завдання без участі благодійників - О.Д. Веселого, Г.Н. Божка, С.М. Клименка, В.М. Заїки, В.В. Радібеди, І.Ф.Мосі, І.М. Турченка, Д.А. Дубини, В.В. Сорокіна, А.В. Бібіка, О.М. Скорохода, С.М. Скоробогатька, П.О. Тютюнника, О.А. Єременка. Це вони безкоштовно надають нам дрова, техніку для їх підвозу та навантаження, кошти для ремонту димососу котельні.
Ваша підтримка, шановні спонсори, – свідчення небайдужого ставлення до проблем освіти в районі і розуміння непересічної важливості шкільного виховання. Сподіваємося, що наша співпраця і добрі товариські стосунки триватимуть, а нові проекти та плани реалізуються в майбутньому.
Віриться: Господь Бог сторицею віддячить вам за розуміння, підтримку і за часточку душі, подаровану нам, і пошле своє благословіння на нові добрі діла. Добре, що ви всі є, що не на словах – на ділі демонструєте високу громадянську позицію і справжній патріотизм.
В.ЖЕЛІЙ, директор ЗОШ І-ІІІ ст. №1
Тільки тоді у нас буде гідна зміна – сильна і красива! Тільки тоді наші доньки і сини будуть рости здоровими, щасливими та впевненими у прийдешньому дні, будуть рости на благо України.
Це добре розуміють люди, які не залишали на самоті учнівський, педагогічний та батьківський колективи Сновської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 у складних умовах цьогорічної зими. Одним із свідчень цього стала реальна допомога школі.
Педагогічному, учнівському та батьківському колективам, а також адміністрації Сновської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 було б неймовірно важко вирішувати поставлені завдання без участі благодійників - О.Д. Веселого, Г.Н. Божка, С.М. Клименка, В.М. Заїки, В.В. Радібеди, І.Ф.Мосі, І.М. Турченка, Д.А. Дубини, В.В. Сорокіна, А.В. Бібіка, О.М. Скорохода, С.М. Скоробогатька, П.О. Тютюнника, О.А. Єременка. Це вони безкоштовно надають нам дрова, техніку для їх підвозу та навантаження, кошти для ремонту димососу котельні.
Ваша підтримка, шановні спонсори, – свідчення небайдужого ставлення до проблем освіти в районі і розуміння непересічної важливості шкільного виховання. Сподіваємося, що наша співпраця і добрі товариські стосунки триватимуть, а нові проекти та плани реалізуються в майбутньому.
Віриться: Господь Бог сторицею віддячить вам за розуміння, підтримку і за часточку душі, подаровану нам, і пошле своє благословіння на нові добрі діла. Добре, що ви всі є, що не на словах – на ділі демонструєте високу громадянську позицію і справжній патріотизм.
В.ЖЕЛІЙ, директор ЗОШ І-ІІІ ст. №1
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