По-європейськи

З 4 квітня 2017 року жителі Сновського району зможуть оформляти паспорти громадянина України у формі ІД-картки та закордонні паспорти безпосередньо у райцентрі.
Напередодні у Сновському районному секторі УДМС України в Чернігівській області повністю завершено роботи із встановлення та підключення робочих станцій для оформлення і видачі паспорта громадянина України у формі картки, що містить безконтактний електронний носій та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
Варто зазначити, що з 4 квітня 2017 року, відповідно до вимог чинного законодавства, у цьому підрозділі міграційної служби припинено оформлення паспорта громадянина України у вигляді книжечки.
Згідно із змінами в законодавстві кожен громадянин України повинен оформити паспорт по досягненню 14 років. Паспорт оформляється особам, які не досягли 18-річного віку, на чотири роки, а особам, які досягли 18- річного віку, - на кожні 10 років. Наша адреса: м.Сновськ, вул. 30 років Перемоги,2.
Напередодні у Сновському районному секторі УДМС України в Чернігівській області повністю завершено роботи із встановлення та підключення робочих станцій для оформлення і видачі паспорта громадянина України у формі картки, що містить безконтактний електронний носій та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
Варто зазначити, що з 4 квітня 2017 року, відповідно до вимог чинного законодавства, у цьому підрозділі міграційної служби припинено оформлення паспорта громадянина України у вигляді книжечки.
Згідно із змінами в законодавстві кожен громадянин України повинен оформити паспорт по досягненню 14 років. Паспорт оформляється особам, які не досягли 18-річного віку, на чотири роки, а особам, які досягли 18- річного віку, - на кожні 10 років. Наша адреса: м.Сновськ, вул. 30 років Перемоги,2.
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