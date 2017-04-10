А суху траву палять все одно!

За повідомленням начальника пожежно-рятувальної частини Романа Силенка, 29 березня о 14 год. 42 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про займання сухої трави на площі 5 га у с.Тур’я. Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Внаслідок пожежі вогнем знищено суху траву на площі 5 га.
29 березня о 13 год. 53 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про пожежу сухої трави на площі 15 га між селами Смяч та Стара Рудня. Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Внаслідок пожежі вогнем знищено суху траву на площі 15 га.
І у Софіївці горіло
Першими почали гасити пожежу працівники аварійної бригади Щорського РЕМу, чим значно зменшили швидкість поширення полум’я на житловий будинок до прибуття професійних вогнеборців.
30 березня о 14 год.01 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м. Сновськ) надійшло повідомлення про пожежу господарчої будівлі у с.Кучинівка по вул. Зарічній, 21. Власниця – 1963 р.н., пенсіонерка. Об’єкт пожежі – господарча будівля 3 х 6 м2. Ймовірна причина пожежі встановлюється. Вогнем знищено покрівлю по всій площі та господарче майно всередині будівлі, пошкоджено стіни на площі 20 м2.
Завдяки оперативним та злагодженим діям професійних вогнеборців не допущено поширення полум’я на сусідні будівлі, пожежу ліквідовано в найкоротший термін.
30 березня о 18 год. 19 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м. Сновськ) надійшло повідомлення про пожежу сухої трави на площі 1 га поблизу с. Нові Боровичі. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Знищено суху траву на площі 1 га. Пожежу ліквідовано первинними засобами пожежогасіння силами чергового караулу.
30 березня о 19 год. 11 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м. Сновськ) надійшло повідомлення про пожежу сухої трави на площі 0,5 га у м. Сновськ по вул. Архітектурній. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Знищено суху траву на площі 0,5 га. На гасіння пожежі залучався 1 караул 8 ДПРЧ (м. Сновськ).
31 березня о 10 год. 59 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м. Сновськ) надійшло повідомлення про пожежу сухої трави на площі 0,1 га по вул. Маяковського у м. Сновськ. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.Внаслідок пожежі вогнем знищено суху траву на площі 0,1 га.
Перший день квітня також приніс сумні наслідки: горіла адміністративна будівля підприємства «Коопзаготпром» Щорської районної спілки споживчих товариств по вул. П.Сагайдачного. Ймовірна причина пожежі – неправильне влаштування та несправність опалювальних печей та димарів. Внаслідок пожежі вогнем знищено 4 м кв. покрівлі, пошкоджено покрівлю на площі 46 м кв. Завдяки вчасному виявленню, оперативним та тактично грамотним діям професійних вогнеборців пожежу ліквідовано з мінімальними збитками на початковій стадії розвитку. Не допущено поширення полум’я на сусідні будівлі.
2 квітня о 13 год.59 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про пожежу сухої трави на площі 5 га поблизу с.Тур’я. Завдяки спільним оперативним та вмілим діям місцевого населення та професійних вогнеборців пожежу ліквідовано та не допущено поширення полум’я на житлові будинки.
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