Наводили красу і порядок

Активно працювали на суботнику 6 квітня жителі міста і сіл, трудилися на повну силу і з великим завзяттям.
Підмітати вулиці, білити дерева і бордюри виходили молодь і ветерани, працівники бюджетних установ і приватні підприємці. Об’єднував всіх і патріотичний ентузіазм, і просто намагання нарешті позбавитися від куп набридлого сміття і мотлоху, дикорослих кущів та іншого непотребу.
Тож вже наприкінці робочого дня і Сновськ, й інші населені пункти, виглядали зовсім по-іншому: красиво, навіть креативно. От би так завжди!
Підмітати вулиці, білити дерева і бордюри виходили молодь і ветерани, працівники бюджетних установ і приватні підприємці. Об’єднував всіх і патріотичний ентузіазм, і просто намагання нарешті позбавитися від куп набридлого сміття і мотлоху, дикорослих кущів та іншого непотребу.
Тож вже наприкінці робочого дня і Сновськ, й інші населені пункти, виглядали зовсім по-іншому: красиво, навіть креативно. От би так завжди!
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