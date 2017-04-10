понедельник, 10 апреля 2017 г.

Наводили красу і порядок

Активно працювали на суботнику 6 квітня жителі міста і сіл,  трудилися на повну силу і з великим завзяттям.
Підмітати вулиці, білити дерева і бордюри виходили  молодь і ветерани, працівники бюджетних установ і приватні підприємці. Об’єднував всіх і патріотичний ентузіазм, і просто намагання нарешті позбавитися від куп  набридлого сміття і мотлоху, дикорослих кущів та іншого непотребу.
Тож вже наприкінці робочого дня і Сновськ, й інші населені пункти, виглядали зовсім по-іншому: красиво, навіть креативно. От би так завжди!
На вулиці Партизанській.

Сухого листя на цій території більше нема.

Біля Іванівського клубу.

Прикрашається Тур`я.

Працюють ветерани.

Впулгівці на суботнику задавали тон.
Автор: на

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