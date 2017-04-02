Збройні Сили України запрошують громадян на військову службу за контрактом

Військова служба за контрактом у Збройних Силах України залишається однією з найбільш конкурентоспроможних професій на ринку праці. Військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком громадян України, пов’язаній із захистом Вітчизни.
Час проходження військової служби зараховується громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.
На військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу приймаються: громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби; військовозобов’язані, а також жінки, які не мають військових звань офіцерського складу, з відповідною освітою та спеціальною підготовкою; військовослужбовці, які проходять строкову військову службу; військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.
Вік для прийняття кандидатів на військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського та старшинського складу становить від 18 до 60 років. Основними вимогами під час відбору та прийняття на військову службу за контрактом є: стан здоров’я та придатність до військової служби за медичними показниками та показниками профвідбору; фізична підготовленість та психологічна стійкість кандидата на військову службу; загальноосвітній рівень; мотивація до військової служби; рівень сформованості ідейних цінностей, моральних та професійних якостей, відсутність судимостей.
При укладанні контракту надаються: заробітна плата від 7000 до 12000 грн/міс.; гарантія стабільного грошового забезпечення (оплати праці); додаткові грошові виплати та винагороди (допомога на оздоровлення, підйомна допомога, матеріальна допомога для вирішення соціальних питань тощо); вільний вибір місця та умов служби по всій території України; можливість кар`єрного росту; можливість служби у миротворчих підрозділах за кордоном; якісне безкоштовне медичне обслуговування; можливість отримання заочної вищої освіти під час служби, в т.ч. за рахунок Міністерства оборони (після підписання другого контракту); щорічна відпустка від 30 днів, тривалість якої зростає зі збільшенням вислуги, крім щомісячного грошового забезпечення, при вибутті у відпустку виплачується допомога на оздоровлення в такому ж розмірі; додаткові відпустки (для навчання, творчі, соціальні, інші згідно із законом); безкоштовне харчування в обід (або компенсація), триразове харчування в добовому наряді; право на отримання безкоштовного житла; право на пенсію після 25 років вислуги; інші соціальні гарантії, встановлені законами.
За додатковою інформацією звертатися до Сновського військового комісаріату.
І.БАТЮК, військовий комісар Сновського районного військового комісаріату, підполковник
Час проходження військової служби зараховується громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.
На військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу приймаються: громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби; військовозобов’язані, а також жінки, які не мають військових звань офіцерського складу, з відповідною освітою та спеціальною підготовкою; військовослужбовці, які проходять строкову військову службу; військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.
Вік для прийняття кандидатів на військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського та старшинського складу становить від 18 до 60 років. Основними вимогами під час відбору та прийняття на військову службу за контрактом є: стан здоров’я та придатність до військової служби за медичними показниками та показниками профвідбору; фізична підготовленість та психологічна стійкість кандидата на військову службу; загальноосвітній рівень; мотивація до військової служби; рівень сформованості ідейних цінностей, моральних та професійних якостей, відсутність судимостей.
При укладанні контракту надаються: заробітна плата від 7000 до 12000 грн/міс.; гарантія стабільного грошового забезпечення (оплати праці); додаткові грошові виплати та винагороди (допомога на оздоровлення, підйомна допомога, матеріальна допомога для вирішення соціальних питань тощо); вільний вибір місця та умов служби по всій території України; можливість кар`єрного росту; можливість служби у миротворчих підрозділах за кордоном; якісне безкоштовне медичне обслуговування; можливість отримання заочної вищої освіти під час служби, в т.ч. за рахунок Міністерства оборони (після підписання другого контракту); щорічна відпустка від 30 днів, тривалість якої зростає зі збільшенням вислуги, крім щомісячного грошового забезпечення, при вибутті у відпустку виплачується допомога на оздоровлення в такому ж розмірі; додаткові відпустки (для навчання, творчі, соціальні, інші згідно із законом); безкоштовне харчування в обід (або компенсація), триразове харчування в добовому наряді; право на отримання безкоштовного житла; право на пенсію після 25 років вислуги; інші соціальні гарантії, встановлені законами.
За додатковою інформацією звертатися до Сновського військового комісаріату.
І.БАТЮК, військовий комісар Сновського районного військового комісаріату, підполковник
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