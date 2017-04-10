Пригощали сміхом всіх на втіху

Китайський філософ Конфуцій сказав: «Скаржитися на неприємну річ – це подвоювати зло; сміятися з неї – це нищити його».
А у благородному місті Габрово на всесвітньовідомому будинку сатири і гумору викарбувано девіз: «Світ вцілів – бо сміявся».
1 квітня іскрометний гумор та приємні враження подарували сновським глядачам самодіяльні артисти РБК, митці із Заріччя, Нових Борович, Великого Щимеля, Кучинівки. Приєднались до них тріо «Молодички», чоловічий ансамбль та хор «Спадщина».
Фестиваль гумору був проведений методичним кабінетом Сновського РБК у рамках огляду театральних колективів культосвітніх закладів району. Огляд планується продовжити.
Н.БОБРОВНИК, методист РБК
А у благородному місті Габрово на всесвітньовідомому будинку сатири і гумору викарбувано девіз: «Світ вцілів – бо сміявся».
1 квітня іскрометний гумор та приємні враження подарували сновським глядачам самодіяльні артисти РБК, митці із Заріччя, Нових Борович, Великого Щимеля, Кучинівки. Приєднались до них тріо «Молодички», чоловічий ансамбль та хор «Спадщина».
Фестиваль гумору був проведений методичним кабінетом Сновського РБК у рамках огляду театральних колективів культосвітніх закладів району. Огляд планується продовжити.
Н.БОБРОВНИК, методист РБК
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