Неказкове у «Казці»

До редакції звернулася схвильована жителька Сновська, яка, випадково проїжджаючи повз завмерлі споруди недобудованого м’ясокомбінату, побачила, на її погляд, моторошну картину.
З десяток, а то й більше дітлахів середнього віку «бавилися» на перекритті кількаповерхової будівлі. Стрибали з перил даху на цегляні і дерев’яні конструкції, затим піднімалися вгору і знову стрибали. Один хлопчик сидів знизу і за всім спостерігав. Казав, що не бере участі у подібних іграх, бо вже ламав ключицю.
Від побаченого у нашої дописувачки з’явилося нестримне бажання повідомити про небезпеку персонал «Казки». І що ж ви думаєте? Працівниця, яку вона побачила, розвела руками, вимовивши: «А що я можу з ними вдіяти? Це не моя група...»
Розшукати ту людину, яка мала б втрутися і вирішити не першого дня проблему, як виявилося, не вдалося, тож небайдужа громадянка поспішила до райвідділу поліції.
На ганку побачила правоохоронця-жінку, якій на «казкарів» скаржилася ще одна наша землячка. Мовляв, забігають на її приватну територію і роблять шкоду.
Спитаєте: «Чим все закінчилося?» А нічим! Поліціянтка запропонувала написати заявницям письмові повідомлення. На репліку: «Нащо писати, коли з вікон поліції і так добре видно, як діти без нагляду дорослих граються в ризиковану гру?» правоохоронець лише знизала плечима. Виявляється, крайніх нема?
Олена КОМПАНЕЦЬ
P.S. Сценарій даної історії розвивався
надвечір 3 квітня.
З десяток, а то й більше дітлахів середнього віку «бавилися» на перекритті кількаповерхової будівлі. Стрибали з перил даху на цегляні і дерев’яні конструкції, затим піднімалися вгору і знову стрибали. Один хлопчик сидів знизу і за всім спостерігав. Казав, що не бере участі у подібних іграх, бо вже ламав ключицю.
Від побаченого у нашої дописувачки з’явилося нестримне бажання повідомити про небезпеку персонал «Казки». І що ж ви думаєте? Працівниця, яку вона побачила, розвела руками, вимовивши: «А що я можу з ними вдіяти? Це не моя група...»
Розшукати ту людину, яка мала б втрутися і вирішити не першого дня проблему, як виявилося, не вдалося, тож небайдужа громадянка поспішила до райвідділу поліції.
На ганку побачила правоохоронця-жінку, якій на «казкарів» скаржилася ще одна наша землячка. Мовляв, забігають на її приватну територію і роблять шкоду.
Спитаєте: «Чим все закінчилося?» А нічим! Поліціянтка запропонувала написати заявницям письмові повідомлення. На репліку: «Нащо писати, коли з вікон поліції і так добре видно, як діти без нагляду дорослих граються в ризиковану гру?» правоохоронець лише знизала плечима. Виявляється, крайніх нема?
Олена КОМПАНЕЦЬ
P.S. Сценарій даної історії розвивався
надвечір 3 квітня.
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