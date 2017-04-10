На міжобласному турнірі з футболу

27-29 березня в Конотопі відбувся регіональний турнір з футболу «Конотопська весна-2017» серед юнаків 2001 р.н. та молодших за віком.
У турнірі взяли участь вісім команд з трьох областей: «Барса» (м.Суми), ДЮСШ Конотоп-2, «Десна» м.Чернігів, ДЮФСШ м.Ніжин, «Єдність» м.Київ, ДЮСШ Конотоп-1, ДЮСШ м.Сновськ, ДЮСШ м.Прилуки.
Протягом трьох днів нашій команді довелося помірятися силами з такими суперниками: Сновськ-Прилуки (1:0), Сновськ-Київ (4:0), Сновськ-Конотоп-1 (2:2). Та врешті зійшлися з чернігівською «Десною» в боротьбі за третє місце. В основний час переможця не було виявлено, тільки в серії післяматчевих пенальті з рахунком 3:0 здобула перемогу ДЮСШ м.Сновськ. У підсумку наші земляки посіли почесне ІІІ місце, другими визнано Конотоп-1, а першість здобули сумчани («Барс»).
Тренерами наших спортсменів-призерів були Роман Грицюк та Олександр Кухаренко.
У турнірі взяли участь вісім команд з трьох областей: «Барса» (м.Суми), ДЮСШ Конотоп-2, «Десна» м.Чернігів, ДЮФСШ м.Ніжин, «Єдність» м.Київ, ДЮСШ Конотоп-1, ДЮСШ м.Сновськ, ДЮСШ м.Прилуки.
Протягом трьох днів нашій команді довелося помірятися силами з такими суперниками: Сновськ-Прилуки (1:0), Сновськ-Київ (4:0), Сновськ-Конотоп-1 (2:2). Та врешті зійшлися з чернігівською «Десною» в боротьбі за третє місце. В основний час переможця не було виявлено, тільки в серії післяматчевих пенальті з рахунком 3:0 здобула перемогу ДЮСШ м.Сновськ. У підсумку наші земляки посіли почесне ІІІ місце, другими визнано Конотоп-1, а першість здобули сумчани («Барс»).
Тренерами наших спортсменів-призерів були Роман Грицюк та Олександр Кухаренко.
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