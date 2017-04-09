Де вигідніше платити за комунальні послуги?

За зростанням вартості комунальних послуг ми вже не встигаємо слідкувати. Доводиться економити воду, газ, електроенергію, щоб зменшити витрату грошей. А як можна зекономити в момент оплати платежів? Ми поцікавилися, скільки беруть за свої послуги установи, які діють на території Сновщини. Тож порівнюйте і обирайте, де вигідніше.
Якщо ви вирішили заплатити в касі «Ощадбанку», то за кожен платіж додатково візьмуть комісію в розмірі 3 грн. Проте ця операція безкоштовна для тих, хто скористається терміналом, який розташований в приміщенні банку.
В «Експресбанку» за електроенергію та воду, яку постачає ПрАТ «Комунальник», комісія не береться. А от за воду від виробничого підрозділу Конотопського БМЕУ беруть додатково 2 грн, за «блакитне паливо» - 3 грн.
Найдорожчий, мабуть, «Райффайзен банк Аваль», тож комунальні платежі через касу тут майже не здійснюють. Але для клієнтів банку оплата через Інтернет комунальних послуг – безкоштовна.
У касі «ПриватБанку» з вас візьмуть 3 грн при оплаті комунальних послуг, крім електроенергії – за квитанцію РЕМу комісія не береться. Якщо ви пенсіонер і отримуєте пенсію через цей банк, то всі платежі до 2000 грн для вас безкоштовні. Оплата квитанцій через Приват24 обійдеться вам в 1 грн.
Крім банків, приймає комунальні платежі й поштове відділення зв’язку. Оплативши тут квитанцію за воду, ви заплатите комісію 1,50 грн. А от якщо вирішили заплатити за електроенергію чи газ, то послуги Укрпошти становлять 1,5% (сума до 500 грн.), 1% (від 500 грн до 1000 грн) і 0,8% (понад 1000 грн), але не менше ніж 4,50 грн.
Лариса МАРТИНЕНКО
Якщо ви вирішили заплатити в касі «Ощадбанку», то за кожен платіж додатково візьмуть комісію в розмірі 3 грн. Проте ця операція безкоштовна для тих, хто скористається терміналом, який розташований в приміщенні банку.
В «Експресбанку» за електроенергію та воду, яку постачає ПрАТ «Комунальник», комісія не береться. А от за воду від виробничого підрозділу Конотопського БМЕУ беруть додатково 2 грн, за «блакитне паливо» - 3 грн.
Найдорожчий, мабуть, «Райффайзен банк Аваль», тож комунальні платежі через касу тут майже не здійснюють. Але для клієнтів банку оплата через Інтернет комунальних послуг – безкоштовна.
У касі «ПриватБанку» з вас візьмуть 3 грн при оплаті комунальних послуг, крім електроенергії – за квитанцію РЕМу комісія не береться. Якщо ви пенсіонер і отримуєте пенсію через цей банк, то всі платежі до 2000 грн для вас безкоштовні. Оплата квитанцій через Приват24 обійдеться вам в 1 грн.
Крім банків, приймає комунальні платежі й поштове відділення зв’язку. Оплативши тут квитанцію за воду, ви заплатите комісію 1,50 грн. А от якщо вирішили заплатити за електроенергію чи газ, то послуги Укрпошти становлять 1,5% (сума до 500 грн.), 1% (від 500 грн до 1000 грн) і 0,8% (понад 1000 грн), але не менше ніж 4,50 грн.
Лариса МАРТИНЕНКО
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