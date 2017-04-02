Технічну помилку виправлено. Сновщина увійде до Північного госпітального округу

Нещодавно на своїй сторінці у Фейсбуці народний депутат Валерій Дубіль написав таке, що добряче заділо за живе наших земляків, мовляв, Сновський район і місто Сновськ не увійшли до жодного з чотирьох госпітальних округів Чернігівської області.
Картину роз’яснив начальник управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА Петро Гармаш. Ось його пряма мова: «Це технічна помилка, і ми повідомили про неї Міністерство охорони здоров’я. Вона буде виправлена, і вже в документації, що буде докладатися до постанови Кабміну, все буде виправлено. Сновський район належить до Північного госпітального округу».
Нагадую, що Кабмін затвердив перелік і склад госпітальних округів Чернігівщини, до якого увійшли Чернігівський, Ніжинський, Прилуцький та Північний.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Картину роз’яснив начальник управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА Петро Гармаш. Ось його пряма мова: «Це технічна помилка, і ми повідомили про неї Міністерство охорони здоров’я. Вона буде виправлена, і вже в документації, що буде докладатися до постанови Кабміну, все буде виправлено. Сновський район належить до Північного госпітального округу».
Нагадую, що Кабмін затвердив перелік і склад госпітальних округів Чернігівщини, до якого увійшли Чернігівський, Ніжинський, Прилуцький та Північний.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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